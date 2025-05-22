Які рослини не можна садити біля полуниці — перелік та поради дачникам

Догляд за полуницею в саду. Фото: shutterstock.com

Полуниця — одна з найулюбленіших ягід багатьох дачників. Але навіть найкращий догляд не врятує врожай, якщо припуститися однієї поширеної помилки — неправильне сусідство з іншими рослинами. Через брак місця на ділянці багато хто садить полуницю поруч із городніми культурами, не враховуючи, що вони можуть бути несумісні. Це може призвести до хвороб, втрати поживних речовин у ґрунті та зменшення кількості і якості ягід.

Щоб уникнути прикрих помилок і зібрати справді щедрий урожай солодких ягід, пропонуємо вам дізнатися, які рослини категорично не можна садити біля полуниці.

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Досвідчені садівники наголошують, що сусідство на грядках має надзвичайно велике значення: деякі рослини конкурують за воду, інші виснажують ґрунт або провокують хвороби.

Кущі полуниці на городі. Фото: shutterstock.com

Деякі "ворожі сусіди" здатні буквально виснажити кущі полуниці або спровокувати їх загибель. Ось перелік найнебезпечніших культур для полуниці:

1. Помідори (томати)

Ця культура виснажує ґрунт, забираючи всі поживні речовини, потрібні полуниці. А ще є носієм фітофторозу — грибкової інфекції, яка вражає і кущі полуниці.

2. Картопля

Картопля — конкурент за мінерали й вологу, особливо на бідних ґрунтах. Також переносить фітофтору — особливо небезпечну хворобу для полуниці.

Порада: садити полуницю на ділянці, де росли пасльонові (томати, картопля), можна лише через 3 роки після їх вирощування.

3. Гвоздики

Ці квіти виділяють речовини, що пригнічують ріст сусідніх рослин. Можуть впливати на кислотність ґрунту, що шкодить полуниці.

4. Соняшник

Сильно затіняє кущі, позбавляючи полуницю світла.

А ще соняшник має потужну кореневу систему, яка висушує ґрунт.

5. Топінамбур (земляна груша)

Затіняє та висушує ґрунт. Створює несприятливі умови для розвитку полуничних кущів.

6. Малина

Конкурує за вологу: сильно висушує ґрунт, залишаючи полуницю без води. Коріння малини може порушити повітрообмін у ґрунті.

7. Капуста

Потребує рясного поливу, що створює надлишкову вологість. Полуниця чутлива до перезволоження — коріння може загнивати.

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