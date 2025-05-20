Як захистити полуницю від бурої плямистості — ефективні методи, поради дачникам

Листя полуниці, вражені бурою плямистістю. Фото: Decorexpro

На жаль, такая популярна ягода, як полуниця, може страждати від такого грибкового захворювання, як бура плямистість. Щоб не втратити врожай і врятувати цю сезонну ягоду від хвороби, необхідно знати, чому вона з’являється і як можна швидко і безпечно позбутися грибка.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Побачити буру плямистість на полуниці може навіть той дачник, який не має великого досвіду в цьому. Якщо ви побачили грибок на ягодах, терміново починайте рятувати кущі, щоб встигнути зберегти свій врожай і насолодитися здоровими ягодами влітку.

Щоб не нашкодити полуниці та ефективно позбутися цього захворювання, дізнайтеся, що стає причиною розвитку бурої плямистості та як її можна позбутися без шкоди для ягоди.

Зібраний врожай полуниці в ящику. Фото: Pinterest

Чому на полуниці з’являється бура плямистість

Експерти наголошують, що ця грибкова хвороба дуже полюбляє умови з підвищеною вологою. Якщо ваша полуниця росте у вологому ґрунті, а її листя контактує безпосередньо із землею, вона може постраждати від бурої плямистості.

Переносити цей грибок на кущі ягоди можуть різні комахи і шкідники, які проживають у ґрунті. А ще це захворювання може розвиватися через надмірне загущення і бур’яни.

Ознака наявності бурої плямистості на кущах полуниці. Фото: Pinterest

Як можна позбутися бурої плямистості на полуниці

Якщо ви побачили, що на ваших ягодах з’явилися ознаки наявності бурої плямистості, терміново рятуйте їх. Для цього регулярно обрізайте зайві листя і вуса на кущах, а також прибирайте бур’ян навколо них і мульчуйте землю під рослинами.

Також в обов’язковому порядку обрізайте листя, яке постраждало від цього грибкового захворювання.

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