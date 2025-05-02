Що не можна садити біля полуниці на городі — поради дачникам

Людина, яка тримає врожай полуниці на городі. Фото: Pinterest

Для гарного врожаю полуниці важливо не лише те, як ви її поливаєте, підживлюєте і обробляєте від хвороб та шкідників, а й те, що ви вирощуєте поруч із нею. Досвідчені дачники розповіли, які рослини заборонено висаджувати біля кущів цієї ягоди, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Полуниця — це популярна сезонна ягода, яка користується особливою увагою в літню пору року і не потребує серйозного догляду. Однак, деякі нюанси стосовно цієї ягоди, все ж таки, важливо знати. Наприклад, той факт, які рослини не повинні рости поруч із полуницею.

Досвідчені дачники розповіли, які культури категорично не рекомендується висаджувати біля цієї сезонної ягоди на городі, щоб не занапастити її врожай.

Врожай полуниці на кущі на городі. Фото: Pinterest

Які рослини не можна висаджувати поруч із полуницею

Пасльонові та гарбузові

Представники цих сімейства однаково вражаються захворюваннями, особливо, такою грибковою хворобою, як вертицильозне в’янення. Якщо ця інфекція торкнеться одного з овочів цих сімейств, то полуниця також може постраждати.

Тому категорично не можна садити біля полуниці такі культури, як:

Картопля

Помідори

Баклажани

Кабачки

Гарбузи

Огірки

Дині

Кущ полуниці на городі. Фото: Pixabay

Що варто посадити біля полуниці

Дачники з досвідом наголошують, що найкращим "сусідом" для полуниці вважається базилік. Справа в тому, що ця рослина має доволі різкий запах, який здатний відлякувати різних шкідників від грядок, де ростуть кущі полуниці.

Посадивши базилік біля кущів цієї сезонної ягоди, ви можете захистити її від паразитів, які псують врожай на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити полуницю навесні для смачного врожаю.

Раніше ми розповідали про те, які сорти полуниці варто посадити на городі для гарного врожаю.

Також ми повідомляли про те, коли варто обрізати і як пересаджувати вуса полуниці.