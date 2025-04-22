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Обов'язково зробіть це в квітні — чим слід удобрити полуницю

22 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити полуницю в квітні 2025, щоб зібрати солодкі ягоди влітку — корисні поради дачникам
Збір врожаю полуниці на городі. Фото: Compo
Христина Кучугурна - Редактор

У квітні досвідчені дачники радять удобрити полуницю, щоб влітку зібрати смачні та солодкі ягоди, але для цього потрібно знати, чим саме це робити. Дізнайтеся, чим варто підживити кущі цієї літньої ягоди в квітні 2025 року, щоб покращити врожай.

Про це розповідають на каналі "Городниця з Одеси" в YouTube.

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На жаль, у деяких дачників не виходить виростити гарну і смачну полуницю, хоча вони роблять все. При вирощуванні цієї ягоди важливо поливати і прополювати кущі, але ще обов’язково потрібно удобрювати полуницю.

Причому, робити це варто у квітні, щоб в літню пору року насолоджуватися смачними і солодкими ягодами. Щоб не нашкодити врожаю, необхідно знати, чим саме потрібно удобрювати кущі цього місяця. 

Полив клубники
Полив кущів полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Чим варто підживити полуницю в квітні 

Досвідчені дачники рекомендують удобрити кущі полуниці в квітні лушпинням цибулі. Це натуральне добриво не тільки зекономить ваші гроші, а й гарно підживить, захистить від захворювань і шкідників, які часто вражають кущі цієї ягоди.

Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення полуниці, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Лушпиння цибулі — 0,5 літрів банки
  • Вода — два літри
  • Чиста вода для розведення — десять літрів

Для приготування суміші покладіть лушпиння цибулі до каструлі та залийте його водою, після чого поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Потім приберіть ємність з вогню і залиште настоюватися доти, доки суміш повністю не охолоне.

Щойно суміш охолоне, процідіть її, щоб прибрати залишки лушпиння, і розведіть настій у чистій воді.

Як правильно підживлювати полуницю 

Полийте сумішшю кущі полуниці під корінь, потім обприскайте нею листя цих рослин, щоб захистити ягоду від кліщів і попелиці. 

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна робити з полуницею на городі навесні. 

Раніше ми розповідали про те, що посадити біля полуниці на городі для покращення врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля кущів полуниці на городі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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