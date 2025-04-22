Чим підживити полуницю в квітні 2025, щоб зібрати солодкі ягоди влітку — корисні поради дачникам

Збір врожаю полуниці на городі. Фото: Compo

У квітні досвідчені дачники радять удобрити полуницю, щоб влітку зібрати смачні та солодкі ягоди, але для цього потрібно знати, чим саме це робити. Дізнайтеся, чим варто підживити кущі цієї літньої ягоди в квітні 2025 року, щоб покращити врожай.

Про це розповідають на каналі "Городниця з Одеси" в YouTube.

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На жаль, у деяких дачників не виходить виростити гарну і смачну полуницю, хоча вони роблять все. При вирощуванні цієї ягоди важливо поливати і прополювати кущі, але ще обов’язково потрібно удобрювати полуницю.

Причому, робити це варто у квітні, щоб в літню пору року насолоджуватися смачними і солодкими ягодами. Щоб не нашкодити врожаю, необхідно знати, чим саме потрібно удобрювати кущі цього місяця.

Полив кущів полуниці на городі. Фото: скриншот з YouTube

Чим варто підживити полуницю в квітні

Досвідчені дачники рекомендують удобрити кущі полуниці в квітні лушпинням цибулі. Це натуральне добриво не тільки зекономить ваші гроші, а й гарно підживить, захистить від захворювань і шкідників, які часто вражають кущі цієї ягоди.

Щоб приготувати ефективну суміш для підживлення полуниці, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Лушпиння цибулі — 0,5 літрів банки

Вода — два літри

Чиста вода для розведення — десять літрів

Для приготування суміші покладіть лушпиння цибулі до каструлі та залийте його водою, після чого поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Потім приберіть ємність з вогню і залиште настоюватися доти, доки суміш повністю не охолоне.

Щойно суміш охолоне, процідіть її, щоб прибрати залишки лушпиння, і розведіть настій у чистій воді.

Як правильно підживлювати полуницю

Полийте сумішшю кущі полуниці під корінь, потім обприскайте нею листя цих рослин, щоб захистити ягоду від кліщів і попелиці.

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