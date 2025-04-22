Чем подкормить клубнику в апреле 2025, чтобы собрать сладкие ягоды летом — полезные советы дачникам

Сбор урожая клубники на огороде. Фото: Compo

В апреле опытные дачники советуют удобрить клубнику, чтобы летом собрать вкусные и сладкие ягоды, но для этого нужно знать, чем именно это делать. Узнайте, чем стоит подкормить кусты этой летней ягоды в апреле 2025 года, чтобы улучшить урожай.

Об этом рассказывают на канале "Огородниця з Одеси" в YouTube.

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К сожалению, у некоторых дачников не получается вырастить красивую и вкусную клубнику, хотя они делают все. При выращивании этой ягоды важно поливать и пропалывать кусты, но еще обязательно нужно удобрять клубнику.

Причем, делать это стоит в апреле, чтобы в летнее время года наслаждаться вкусными и сладкими ягодами. Чтобы не навредить урожаю, необходимо знать, чем именно нужно удобрять кусты в этом месяце.

Полив кустов клубники на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Чем стоит подкормить клубнику в апреле

Опытные дачники рекомендуют удобрить кусты клубники в апреле шелухой лука. Это натуральное удобрение не только сэкономит ваши деньги, но и хорошо подкормит, защитит от заболеваний и вредителей, которые часто поражают кусты этой ягоды.

Чтобы приготовить эффективную смесь для подкормки клубники, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Луковая шелуха — 0,5 литров банки

Вода — два литра

Чистая вода для разведения — десять литров

Для приготовления смеси положите луковую шелуху в кастрюлю и залейте ее водой, после чего поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем уберите емкость с огня и оставьте настаиваться до тех пор, пока смесь полностью не остынет.

Как только смесь остынет, процедите ее, чтобы убрать остатки шелухи, и разведите настой в чистой воде.

Как правильно подкармливать клубнику

Полейте смесью кусты клубники под корень, затем опрыскайте ею листья этих растений, чтобы защитить ягоду от клещей и тли.

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