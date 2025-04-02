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Як посадити полуницю навесні, щоб зібрати смачні ягоди

2 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити полуницю на городі навесні 2025 — покрокова інструкція, поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай полуниці в руках. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Вирішили навесні посадити полуницю, але боїтеся припуститися помилки і виростити погані ягоди? Тоді ось вам проста, але дуже корисна покрокова інструкція, яка допоможе отримати найсмачніший врожай полуниці на своїй дачній ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як садити полуницю на городі навесні

Крок перший — вибір розсади

Перш, ніж садити полуницю на городі, необхідно обрати хорошу і якісну розсаду. В ідеалі вибрати саджанці, які мають потужне коріння і відростки не менше семи-восьми сантиметрів завдовжки. Також важливо, щоб діаметр кореневої шийки становив п’ять-шість міліметрів, а на самому молодому кущику було не менше п’яти листочків.

До моменту посадки полуниці на городі тримайте розсаду у відкритій ємності в тіні. Якщо коріння сухе, можете тримати цю розсаду у воді, додавши будь-який стимулятор росту протягом 30 хвилин перед посадкою на городі.

Рассада клубники
Вирощена розсада полуниці. Фото: Pinterest

Крок другий — підготовка ділянки

Перед посадкою на городі обов’язково приберіть всі бур’яни і залишки рослин на ділянці, де ви будете садити полуницю. Потім перекопайте ділянку і сформуйте грядку, розрівнявши землю граблями.

Крок третій — посадка кущів

Спочатку зробіть лунки завглибшки сім-десять сантиметрів на відстані в 30 сантиметрів одна від одної і додайте туди трохи перегною або деревної золи. Потім вмочіть коріння полуниці в ґрунтову бовтанку, щоб воно не пересихало і допомогло кущам швидко адаптуватися до нового місця.

Після посадки обережно розправте всі коріння і присипте саджанці землею, після чого замульчуйте грядку агроволокном або соломою. Обов’язково полийте лунки з посадженою полуницею.

Посадка клубники
Процес посадки полуниці на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що варто посадити поруч із полуницею на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити полуницю навесні для смачного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити поруч із полуницю на городі.

врожай ягоди поради город полуниця покрокова інструкція

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