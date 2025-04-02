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Как посадить клубнику весной, чтобы собрать вкусные ягоды

2 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как посадить клубнику на огороде весной 2025 — пошаговая инструкция, советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай клубники в руках. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Решили весной посадить клубнику, но боитесь допустить ошибку и вырастить плохие ягоды? Тогда вот вам простая, но очень полезная пошаговая инструкция, которая поможет получить самый вкусный урожай клубники на своем дачном участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как сажать клубнику на огороде весной

Шаг первый — выбор рассады

Прежде, чем сажать клубнику на огороде, необходимо выбрать хорошую и качественную рассаду. В идеале выбрать саженцы, которые имеют мощные корни и отростки не менее семи-восьми сантиметров длиной. Также важно, чтобы диаметр корневой шейки составлял пять-шесть миллиметров, а на самом молодом кустике было не менее пяти листочков.

До момента посадки клубники на огороде держите рассаду в открытой емкости в тени. Если корни сухие, можете держать эту рассаду в воде, добавив любой стимулятор роста в течение 30 минут перед посадкой на огороде.

Рассада клубники
Выращенная рассада клубники. Фото: Pinterest

Шаг второй — подготовка участка

Перед посадкой на огороде обязательно уберите все сорняки и остатки растений на участке, где вы будете сажать клубнику. Затем перекопайте участок и сформируйте грядку, разровняв землю граблями.

Шаг третий — посадка кустов

Сначала сделайте лунки глубиной семь-десять сантиметров на расстоянии в 30 сантиметров друг от друга и добавьте туда немного перегноя или древесной золы. Затем обмакните корни клубники в почвенную болтушку, чтобы они не пересыхали и помогли кустам быстро адаптироваться к новому месту.

После посадки осторожно расправьте все корни и присыпьте саженцы землей, после чего замульчируйте грядку агроволокном или соломой. Обязательно полейте лунки с посаженной клубникой.

Посадка клубники
Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить рядом с клубникой на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить клубнику весной для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать рядом с клубнику на огороде.

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