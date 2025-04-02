Как посадить клубнику на огороде весной 2025 — пошаговая инструкция, советы дачникам

Человек, который держит собранный урожай клубники в руках. Фото: Pinterest

Решили весной посадить клубнику, но боитесь допустить ошибку и вырастить плохие ягоды? Тогда вот вам простая, но очень полезная пошаговая инструкция, которая поможет получить самый вкусный урожай клубники на своем дачном участке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Как сажать клубнику на огороде весной

Шаг первый — выбор рассады

Прежде, чем сажать клубнику на огороде, необходимо выбрать хорошую и качественную рассаду. В идеале выбрать саженцы, которые имеют мощные корни и отростки не менее семи-восьми сантиметров длиной. Также важно, чтобы диаметр корневой шейки составлял пять-шесть миллиметров, а на самом молодом кустике было не менее пяти листочков.

До момента посадки клубники на огороде держите рассаду в открытой емкости в тени. Если корни сухие, можете держать эту рассаду в воде, добавив любой стимулятор роста в течение 30 минут перед посадкой на огороде.

Выращенная рассада клубники. Фото: Pinterest

Шаг второй — подготовка участка

Перед посадкой на огороде обязательно уберите все сорняки и остатки растений на участке, где вы будете сажать клубнику. Затем перекопайте участок и сформируйте грядку, разровняв землю граблями.

Шаг третий — посадка кустов

Сначала сделайте лунки глубиной семь-десять сантиметров на расстоянии в 30 сантиметров друг от друга и добавьте туда немного перегноя или древесной золы. Затем обмакните корни клубники в почвенную болтушку, чтобы они не пересыхали и помогли кустам быстро адаптироваться к новому месту.

После посадки осторожно расправьте все корни и присыпьте саженцы землей, после чего замульчируйте грядку агроволокном или соломой. Обязательно полейте лунки с посаженной клубникой.

Процесс посадки клубники на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что стоит посадить рядом с клубникой на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, чем нужно подкормить клубнику весной для вкусного урожая.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать рядом с клубнику на огороде.