Что нельзя сажать возле клубники на огороде — советы дачникам

Человек, который держит урожай клубники на огороде. Фото: Pinterest

Для хорошего урожая клубники важно не только то, как вы ее поливаете, подкармливаете и обрабатываете от болезней и вредителей, но и то, что вы выращиваете рядом с ней. Опытные дачники рассказали, какие растения запрещено высаживать возле кустов этой ягоды, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Клубника — это популярная сезонная ягода, которая пользуется особым вниманием в летнее время года и не требует серьезного ухода. Однако, некоторые нюансы касаемо этой ягоды, все же, важно знать. Например, тот факт, какие растения не должны расти рядом с клубникой.

Опытные дачники рассказали, какие культуры категорически не рекомендуется высаживать возле этой сезонной ягоды на огороде, чтобы не погубить ее урожай.

Урожай клубники на кусте на огороде. Фото: Pinterest

Какие растения нельзя высаживать рядом с клубникой

Пасленовые и тыквенные

Представители этих семейства одинаково поражаются заболеваниями, особенно, такой грибковой болезнью, как вертициллезное увядание. Если эта инфекция затронет один из овощей этих семейств, то клубника также может пострадать.

Поэтому категорически нельзя сажать возле клубники такие культуры, как:

Картофель

Помидоры

Баклажаны

Кабачки

Тыквы

Огурцы

Дыни

Куст клубники на огороде. Фото: Pixabay

Что стоит посадить возле клубники

Дачники с опытом отмечают, что самым лучшим "соседом" для клубники считается базилик. Дело в том, что это растение имеет довольно резкий запах, который способен отпугивать различных вредителей от грядок, где растут кусты клубники.

Посадив базилик возле кустов этой сезонной ягоды, вы можете защитить ее от паразитов, которые портят урожай на огороде.

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