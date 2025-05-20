Как защитить клубнику от бурой пятнистости — эффективные методы, советы дачникам

Бурая пятнистость на клубнике — откуда берется и как ее спасти
К сожалению, такая популярная ягода, как клубника, может страдать от такого грибкового заболевания, как бурая пятнистость. Чтобы не потерять урожай и спасти эту сезонную ягоду от болезни, необходимо знать, почему она появляется и как можно быстро и безопасно избавиться от грибка.
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Увидеть бурую пятнистость на клубнике может даже тот дачник, который не имеет большого опыта в этом. Если вы увидели грибок на ягодах, срочно начинайте спасать кусты, чтобы успеть сохранить свой урожай и насладиться здоровыми ягодами летом.
Чтобы не навредить клубнике и эффективно избавиться от этого заболевания, узнайте, что становится причиной развития бурой пятнистости и как от нее можно избавиться без вреда для ягоды.
Почему на клубнике появляется бурая пятнистость
Эксперты отмечают, что эта грибковая болезнь очень любит условия с повышенной влагой. Если ваша клубника растет во влажной почве, а ее листья контактируют непосредственно с землей, она может пострадать от бурой пятнистости.
Переносить этот грибок на кусты ягоды могут различные насекомые и вредители, которые проживают в почве. А еще это заболевание может развиваться из-за чрезмерного загущения и сорняков.
Как можно избавиться от бурой пятнистости на клубнике
Если вы увидели, что на ваших ягодах появились признаки наличия бурой пятнистости, срочно спасайте их. Для этого регулярно обрезайте лишние листья и усы на кустах, а также убирайте сорняки вокруг них и мульчируйте землю под растениями.
Также в обязательном порядке обрезайте листья, которые пострадали от этого грибкового заболевания.
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