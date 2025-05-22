Какие растения нельзя сажать возле клубники — перечень и советы дачникам

Что опасно сажать возле клубники — урожая не будет
Клубника — одна из самых любимых ягод многих дачников. Но даже самый лучший уход не спасет урожай, если допустить одну распространенную ошибку — неправильное соседство с другими растениями. Из-за нехватки места на участке многие сажают клубнику рядом с огородными культурами, не учитывая, что они могут быть несовместимы. Это может привести к болезням, потере питательных веществ в почве и уменьшению количества и качества ягод.
Чтобы избежать досадных ошибок и собрать действительно щедрый урожай сладких ягод, предлагаем вам узнать, какие растения категорически нельзя сажать возле клубники.
Какие растения нельзя сажать рядом с клубникой — полный перечень
Опытные садоводы отмечают, что соседство на грядках имеет чрезвычайно большое значение: некоторые растения конкурируют за воду, другие истощают почву или провоцируют болезни.
Некоторые "враждебные соседи" способны буквально истощить кусты клубники или спровоцировать их гибель. Вот перечень самых опасных культур для клубники:
1. Помидоры (томаты)
Эта культура истощает почву, забирая все питательные вещества, нужные клубнике. А еще является носителем фитофтороза — грибковой инфекции, которая поражает и кусты клубники.
2. Картофель
Картофель — конкурент за минералы и влагу, особенно на бедных почвах. Также переносит фитофтору — особо опасную болезнь для клубники.
Совет: сажать клубнику на участке, где росли пасленовые (томаты, картофель), можно лишь через 3 года после их выращивания.
3. Гвоздики
Эти цветы выделяют вещества, подавляющие рост соседних растений. Могут влиять на кислотность почвы, что вредит клубнике.
4. Подсолнечник
Сильно затеняет кусты, лишая клубнику света.
А еще подсолнечник имеет мощную корневую систему, которая высушивает почву.
5. Топинамбур (земляная груша)
Затеняет и высушивает почву. Создает неблагоприятные условия для развития клубничных кустов.
6. Малина
Конкурирует за влагу: сильно высушивает почву, оставляя клубнику без воды. Корни малины могут нарушить воздухообмен в почве.
7. Капуста
Нуждается в обильном поливе, что создает избыточную влажность. Клубника чувствительна к переувлажнению — корни могут загнивать.
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