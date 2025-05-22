Какие растения нельзя сажать возле клубники — перечень и советы дачникам

Уход за клубникой в саду. Фото: shutterstock.com

Клубника — одна из самых любимых ягод многих дачников. Но даже самый лучший уход не спасет урожай, если допустить одну распространенную ошибку — неправильное соседство с другими растениями. Из-за нехватки места на участке многие сажают клубнику рядом с огородными культурами, не учитывая, что они могут быть несовместимы. Это может привести к болезням, потере питательных веществ в почве и уменьшению количества и качества ягод.

Чтобы избежать досадных ошибок и собрать действительно щедрый урожай сладких ягод, предлагаем вам узнать, какие растения категорически нельзя сажать возле клубники.

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Опытные садоводы отмечают, что соседство на грядках имеет чрезвычайно большое значение: некоторые растения конкурируют за воду, другие истощают почву или провоцируют болезни.

Кусты клубники на огороде. Фото: shutterstock.com

Некоторые "враждебные соседи" способны буквально истощить кусты клубники или спровоцировать их гибель. Вот перечень самых опасных культур для клубники:

1. Помидоры (томаты)

Эта культура истощает почву, забирая все питательные вещества, нужные клубнике. А еще является носителем фитофтороза — грибковой инфекции, которая поражает и кусты клубники.

2. Картофель

Картофель — конкурент за минералы и влагу, особенно на бедных почвах. Также переносит фитофтору — особо опасную болезнь для клубники.

Совет: сажать клубнику на участке, где росли пасленовые (томаты, картофель), можно лишь через 3 года после их выращивания.

3. Гвоздики

Эти цветы выделяют вещества, подавляющие рост соседних растений. Могут влиять на кислотность почвы, что вредит клубнике.

4. Подсолнечник

Сильно затеняет кусты, лишая клубнику света.

А еще подсолнечник имеет мощную корневую систему, которая высушивает почву.

5. Топинамбур (земляная груша)

Затеняет и высушивает почву. Создает неблагоприятные условия для развития клубничных кустов.

6. Малина

Конкурирует за влагу: сильно высушивает почву, оставляя клубнику без воды. Корни малины могут нарушить воздухообмен в почве.

7. Капуста

Нуждается в обильном поливе, что создает избыточную влажность. Клубника чувствительна к переувлажнению — корни могут загнивать.

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