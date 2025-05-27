Що робити, якщо гниє полуниця — поширені помилки та поради, щоб врятувати врожай

Полуниця почала гнити на грядці. Скриншот з відео на Youtube

Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, яку так приємно зірвати з власної грядки. Але навіть за ідеального догляду городників може спіткати проблема — гниття плодів. Якщо вчасно не усунути причину, можна втратити урожай.

Які поширені помилки призводять до гниття полуниці прямо на грядках та як захистити врожай, читайте далі у нашій статті.

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Досвідчені садівники радять звернути увагу саме на ці розповсюджені помилки, які можуть призводити до гниття ягід:

1. Неправильна посадка кущів — "ямки" замість підвищення

Полуниця не любить застою води. Якщо садити її в заглиблення або так звані "ямки", вода після дощу чи поливу накопичуватиметься біля коренів, створюючи сприятливе середовище для грибкових захворювань і гниття плодів.

Тому завжди саджайте полуницю на легкому підвищенні, формуючи грядки висотою 10-20 см. Це покращить дренаж і дозволить уникнути перезволоження.

Полуниця гниє на грядці. Фото: google.com

2. Загущеність посадок

Ще одна типова помилка — надто щільна посадка. Якщо кущі ростуть надто близько один до одного, повітря між ними погано циркулює, листя довго залишається вологим, а ягоди часто лежать на сирій землі.

Щоб полуниця не гнила, дотримуйтеся оптимальної схеми посадки — не менше 30 см між кущами і 50-60 см між рядками. Це забезпечить провітрювання та зменшить ризик захворювань.

3. Надмірний полив або дощова погода

Перезволоження а також полив полуниці у вечірні години — це прямий шлях до розвитку грибкових хвороб. Поливайте вранці, щоб листя і ґрунт встигли просохнути до вечора. У дощову погоду полив взагалі варто припинити. Також зверніть увагу на мульчування соломою чи тирсою — це не дає ягодам контактувати з мокрою землею.

4. Бур'яни — джерело вологи і тіні

Нехтування прополкою може дорого коштувати. Бур'яни затіняють грядки, затримують вологу та перешкоджають провітрюванню. Як результат — поява гнилі та плісняви. Тому регулярно видаляйте бур'яни навколо кущів. Залишайте простір для циркуляції повітря та сонячного світла.

Садівник збирає ягоди з грядки. Фото: freepik.com

5. Невчасне збирання ягід

Переспілі ягоди швидше втрачають щільність, стають м'якими і вразливими до гнилі. До того ж, якщо залишати їх на кущі, вони можуть стати джерелом зараження для сусідніх плодів. Збирайте стиглі ягоди щодня або через день. Робіть це в суху погоду, бажано вранці після висихання роси.

6. Відсутність мульчі

Мульча не лише зберігає вологу, а й запобігає контакту ягід із землею. Коли плоди лежать прямо на ґрунті, особливо вологому, вони швидше псуються.

Порада: використовуйте мульчу з соломи, тирси, агроволокна або хвої. Це простий і ефективний спосіб захисту врожаю.

Додаткові поради, як уберегти полуницю від гниття

Щоб кущі полуниці були здоровими, а ягоди гарні та смачні, не забувайте:

обрізати зайве листя — особливо старе або пошкоджене, для покращення вентиляції;

обробляти від грибків;

не перегодовувати азотом — надлишок азотних добрив стимулює ріст зелені, а не плодів, і робить рослину вразливішою до хвороб;

регулярно перевіряти кущі — видаляти гнилі ягоди одразу, щоб не поширювалась інфекція.

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