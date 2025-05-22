Як захистити полуницю від слимаків — дієвий народний метод, поради дачникам

Полуниця, на якій повзає слимак. Фото: Growfully

У травні дачники на городі починають помічати, що полуниця вже плодоносить, однак, зелені ягоди можуть привертати увагу слимаків, які здатні нищити врожай. Досвідчені городники розповіли, як можна вберегти кущі цієї ягоди від шкідника швидко і без шкоди для рослин.

Про це повідомляє Express.

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Слимаки дуже люблять гризти м’яке листя і плоди на кущах полуниці, в результаті чого врожай цієї ягоди просто зникає. Однак, якщо знати ефективні методи боротьби з цими шкідниками, можна вмить їх позбутися. Щоб зробити це без шкоди для рослин, дізнайтеся про найбезпечніші способи.

Слимак, який сидить на полуниці. Фото: Decorexpro

Як можна вберегти полуницю від слимаків

Досвідчені дачники рекомендують розкласти солому на ґрунт, де росте ваша полуниця. Так можна уникнути прямого контакту плодів із землею, а отже — не дати їм гнити і страждати від слимаків. Справа в тому, що солома доволі шорстка і суха, а це бісить шкідників, які повзають по ній.

Крім того, слимаки люблять вологі умови, а солома, навпаки, прибирає надлишок вологи з ділянки. А ще цей матеріал створює свого роду бар’єр між полуницею і землею, тому цим шкідникам буде складніше дістатися до рослин і їсти ягоди.

Мульчування куща полуниці соломою. Фото: Decorexpro

Як правильно мульчувати полуницю від слимаків

Спочатку прополіть ділянку, де у вас ростуть кущі полуниці, а потім ретельно полийте рослини, щоб закріпити солому і захистити її від вітру. Потім візьміть ячмінь і постеліть тонкий пухкий шар під кущами ягоди, залишивши трохи простору навколо їхньої основи.

Ні в якому разі не кладіть занадто товстий шар, адже солома зіб’ється в грудки і не дасть волозі діставатися кореневої системи.

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