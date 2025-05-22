Как защитить клубнику от слизней — действенный народный метод, советы дачникам

Клубника, на которой ползает слизень. Фото: Growfully

В мае дачники на огороде начинают замечать, что клубника уже плодоносит, однако, зеленые ягоды могут привлекать внимание слизней, которые способны уничтожать урожай. Опытные огородники рассказали, как можно уберечь кусты этой ягоды от вредителя быстро и без вреда для растений.

Об этом сообщает Express.

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Слизни очень любят грызть мягкие листья и плоды на кустах клубники, в результате чего урожай этой ягоды просто исчезает. Однако, если знать эффективные методы борьбы с этими вредителями, можно моментально от них избавиться. Чтобы сделать это без вреда для растений, узнайте о самых безопасных способах.

Слизняк, который сидит на клубнике. Фото: Decorexpro

Как можно уберечь клубнику от слизней

Опытные дачники рекомендуют разложить солому на почву, где растет ваша клубника. Так можно избежать прямого контакта плодов с землей, а значит — не дать им гнить и страдать от слизней. Дело в том, что солома довольно шершавая и сухая, а это бесит вредителей, которые ползают по ней.

Кроме того, слизни любят влажные условия, а солома, наоборот, убирает избыток влаги с участка. А еще этот материал создает своего рода барьер между клубникой и землей, поэтому этим вредителям будет сложнее добраться до растений и есть ягоды.

Мульчирование куста клубники соломой. Фото: Decorexpro

Как правильно мульчировать клубнику от слизней

Сначала прополите участок, где у вас растут кусты клубники, а затем тщательно полейте растения, чтобы закрепить солому и защитить ее от ветра. Затем возьмите ячмень и постелите тонкий рыхлый слой под кустами ягоды, оставив немного пространства вокруг их основания.

Ни в коем случае не кладите слишком толстый слой, ведь солома собьется в комки и не даст влаге добираться до корневой системы.

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Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить возле клубники на огороде весной.

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