Чим треба підживити полуницю на городі в травні 2025 — поради дачникам

Вирощування кущів полуниці на городі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник знає, що полуниця — це доволі вибаглива рослина, яка потребує певних поживних речовин для гарного цвітіння. Дізнайтеся, чим необхідно удобрити кущі цієї літньої ягоди наприкінці весни, щоб влітку вони дали великий і солодкий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Нітрофоска

Дачники вважають це добриво одним з найефективніших для кущів полуниці. Щоб приготувати розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Нітрофоска — одна столова ложка

Вода — одне відро

Розчиніть засіб у воді та полийте кущі полуниці, щоб наситити їх необхідною кількістю азоту, фосфору і калію.

Стиглі ягоди полуниці на городі. Фото: Freepik

Борна кислота

Також дачники рекомендують підживлювати полуницю борною кислотою, але вона є канцерогеном і може накопичуватися в ягодах, тому з нею варто бути обережними. Якщо ви вирішили скористатися цим засобом, вам потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

Борна кислота — одна чайна ложка

Тепла вода — одне відро

Розведіть засіб у воді та полийте кущі своєї полуниці так, щоб воно потрапило лише на корінь.

Деревний попіл

Деревний попіл може наділити ваші ягоди калієм і фосфором, які необхідні їм для гарного росту і розвитку. Щоб підживити полуницю цим народним засобом, насипте під кожен кущ по одній жмені попілу, рівномірно поливаючи землю, після чого полийте самі рослини.

Підживлення кущів полуниці на городі Фото: скриншот з YouTube

Дріжджі

Дуже часто дачники підживлюють полуницю таким звичайним кухонним інгредієнтом, як дріжджі. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

Дріжджі — 200 грамів

Вода — одне відро

Розчиніть дріжджі повністю у воді та полийте кущі, а можете також поєднати це добриво з деревним попелом.

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