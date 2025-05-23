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Чим підживити полуницю в травні 2025, щоб врожай був шаленим

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Дата публікації: 23 травня 2025 19:30
Чим треба підживити полуницю на городі в травні 2025 — поради дачникам
Вирощування кущів полуниці на городі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник знає, що полуниця — це доволі вибаглива рослина, яка потребує певних поживних речовин для гарного цвітіння. Дізнайтеся, чим необхідно удобрити кущі цієї літньої ягоди наприкінці весни, щоб влітку вони дали великий і солодкий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чим потрібно підживити полуницю наприкінці весни

Нітрофоска

Дачники вважають це добриво одним з найефективніших для кущів полуниці. Щоб приготувати розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Нітрофоска — одна столова ложка
  • Вода — одне відро

Розчиніть засіб у воді та полийте кущі полуниці, щоб наситити їх необхідною кількістю азоту, фосфору і калію.

Клубника
Стиглі ягоди полуниці на городі. Фото: Freepik

Борна кислота

Також дачники рекомендують підживлювати полуницю борною кислотою, але вона є канцерогеном і може накопичуватися в ягодах, тому з нею варто бути обережними. Якщо ви вирішили скористатися цим засобом, вам потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:

  • Борна кислота — одна чайна ложка
  • Тепла вода — одне відро

Розведіть засіб у воді та полийте кущі своєї полуниці так, щоб воно потрапило лише на корінь.

Деревний попіл

Деревний попіл може наділити ваші ягоди калієм і фосфором, які необхідні їм для гарного росту і розвитку. Щоб підживити полуницю цим народним засобом, насипте під кожен кущ по одній жмені попілу, рівномірно поливаючи землю, після чого полийте самі рослини.

Полив клубники
Підживлення кущів полуниці на городі Фото: скриншот з YouTube

Дріжджі

Дуже часто дачники підживлюють полуницю таким звичайним кухонним інгредієнтом, як дріжджі. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:

  • Дріжджі — 200 грамів
  • Вода — одне відро

Розчиніть дріжджі повністю у воді та полийте кущі, а можете також поєднати це добриво з деревним попелом.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити біля полуниці на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чому на полуниці з’являється бура плямистість і як врятувати ягоду. 

Також ми повідомляли про те, що не можна робити з полуницею на городі навесні.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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