Чим треба підживити полуницю на городі в травні 2025 — поради дачникам

Чим підживити полуницю в травні 2025, щоб врожай був шаленим
Кожен справжній дачник знає, що полуниця — це доволі вибаглива рослина, яка потребує певних поживних речовин для гарного цвітіння. Дізнайтеся, чим необхідно удобрити кущі цієї літньої ягоди наприкінці весни, щоб влітку вони дали великий і солодкий врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чим потрібно підживити полуницю наприкінці весни
Нітрофоска
Дачники вважають це добриво одним з найефективніших для кущів полуниці. Щоб приготувати розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Нітрофоска — одна столова ложка
- Вода — одне відро
Розчиніть засіб у воді та полийте кущі полуниці, щоб наситити їх необхідною кількістю азоту, фосфору і калію.
Борна кислота
Також дачники рекомендують підживлювати полуницю борною кислотою, але вона є канцерогеном і може накопичуватися в ягодах, тому з нею варто бути обережними. Якщо ви вирішили скористатися цим засобом, вам потрібно приготувати розчин з таких інгредієнтів, як:
- Борна кислота — одна чайна ложка
- Тепла вода — одне відро
Розведіть засіб у воді та полийте кущі своєї полуниці так, щоб воно потрапило лише на корінь.
Деревний попіл
Деревний попіл може наділити ваші ягоди калієм і фосфором, які необхідні їм для гарного росту і розвитку. Щоб підживити полуницю цим народним засобом, насипте під кожен кущ по одній жмені попілу, рівномірно поливаючи землю, після чого полийте самі рослини.
Дріжджі
Дуже часто дачники підживлюють полуницю таким звичайним кухонним інгредієнтом, як дріжджі. Для приготування розчину візьміть такі інгредієнти, як:
- Дріжджі — 200 грамів
- Вода — одне відро
Розчиніть дріжджі повністю у воді та полийте кущі, а можете також поєднати це добриво з деревним попелом.
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