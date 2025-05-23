Чем надо подкормить клубнику на огороде в мае 2025 — советы дачникам

Чем подкормить клубнику в мае 2025, чтобы урожай был бешеным
Каждый настоящий дачник знает, что клубника — это довольно прихотливое растение, которое требует определенных питательных веществ для хорошего цветения. Узнайте, чем необходимо удобрить кусты этой летней ягоды в конце весны, чтобы летом они дали большой и сладкий урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем нужно подкормить клубнику в конце весны
Нитрофоска
Дачники считают это удобрение одним из самых эффективных для кустов клубники. Чтобы приготовить раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Нитрофоска — одна столовая ложка
- Вода — одно ведро
Растворите средство в воде и полейте кусты клубники, чтобы насытить их необходимым количеством азота, фосфора и калия.
Борная кислота
Также дачники рекомендуют подкармливать клубнику борной кислотой, но она является канцерогеном и может накапливаться в ягодах, поэтому с ней стоит быть осторожными. Если вы решили воспользоваться этим средством, вам нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:
- Борная кислота — одна чайная ложка
- Теплая вода — одно ведро
Разведите средство в воде и полейте кусты своей клубники так, чтобы оно попало только на корень.
Древесная зола
Древесная зола может наделить ваши ягоды калием и фосфором, которые необходимы им для хорошего роста и развития. Чтобы подкормить клубнику этим народным средством, насыпьте под каждый куст по одной горсти золы, равномерно поливая землю, после чего полейте сами растения.
Дрожжи
Очень часто дачники подкармливают клубнику таким обычным кухонным ингредиентом, как дрожжи. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:
- Дрожжи — 200 грамм
- Вода — одно ведро
Растворите дрожжи полностью в воде и полейте кусты, а можете также совместить это удобрение с древесной золой.
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