Чем надо подкормить клубнику на огороде в мае 2025 — советы дачникам

Выращивание кустов клубники на огороде. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник знает, что клубника — это довольно прихотливое растение, которое требует определенных питательных веществ для хорошего цветения. Узнайте, чем необходимо удобрить кусты этой летней ягоды в конце весны, чтобы летом они дали большой и сладкий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Нитрофоска

Дачники считают это удобрение одним из самых эффективных для кустов клубники. Чтобы приготовить раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Нитрофоска — одна столовая ложка

Вода — одно ведро

Растворите средство в воде и полейте кусты клубники, чтобы насытить их необходимым количеством азота, фосфора и калия.

Спелые ягоды клубники на огороде. Фото: Freepik

Борная кислота

Также дачники рекомендуют подкармливать клубнику борной кислотой, но она является канцерогеном и может накапливаться в ягодах, поэтому с ней стоит быть осторожными. Если вы решили воспользоваться этим средством, вам нужно приготовить раствор из таких ингредиентов, как:

Борная кислота — одна чайная ложка

Теплая вода — одно ведро

Разведите средство в воде и полейте кусты своей клубники так, чтобы оно попало только на корень.

Древесная зола

Древесная зола может наделить ваши ягоды калием и фосфором, которые необходимы им для хорошего роста и развития. Чтобы подкормить клубнику этим народным средством, насыпьте под каждый куст по одной горсти золы, равномерно поливая землю, после чего полейте сами растения.

Подкормка кустов клубники на огороде Фото: скриншот с YouTube

Дрожжи

Очень часто дачники подкармливают клубнику таким обычным кухонным ингредиентом, как дрожжи. Для приготовления раствора возьмите такие ингредиенты, как:

Дрожжи — 200 грамм

Вода — одно ведро

Растворите дрожжи полностью в воде и полейте кусты, а можете также совместить это удобрение с древесной золой.

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