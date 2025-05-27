Что делать, если гниет клубника — распространенные ошибки и советы, чтобы спасти урожай

Клубника начала гнить на грядке. Скриншот из видео на Youtube

Клубника — одна из самых любимых летних ягод, которую так приятно сорвать с собственной грядки. Но даже при идеальном уходе огородников может настигнуть проблема — гниение плодов. Если вовремя не устранить причину, можно потерять урожай.

Какие распространенные ошибки приводят к гниению клубники прямо на грядках и как защитить урожай, читайте далее в нашей статье.

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Опытные садоводы советуют обратить внимание именно на эти распространенные ошибки, которые могут приводить к гниению ягод:

1. Неправильная посадка кустов — "ямки" вместо возвышения

Клубника не любит застоя воды. Если сажать ее в углубления или так называемые "ямки", вода после дождя или полива будет накапливаться у корней, создавая благоприятную среду для грибковых заболеваний и гниения плодов.

Поэтому всегда сажайте клубнику на легком возвышении, формируя грядки высотой 10-20 см. Это улучшит дренаж и позволит избежать переувлажнения.

Клубника гниет на грядке. Фото: google.com

2. Загущенность посадок

Еще одна типичная ошибка — слишком плотная посадка. Если кусты растут слишком близко друг к другу, воздух между ними плохо циркулирует, листья долго остаются влажными, а ягоды часто лежат на сырой земле.

Чтобы клубника не гнила, придерживайтесь оптимальной схемы посадки — не менее 30 см между кустами и 50-60 см между рядками. Это обеспечит проветривание и уменьшит риск заболеваний.

3. Чрезмерный полив или дождливая погода

Переувлажнение а также полив клубники в вечерние часы — это прямой путь к развитию грибковых болезней. Поливайте утром, чтобы листья и почва успели просохнуть до вечера. В дождливую погоду полив вообще стоит прекратить. Также обратите внимание на мульчирование соломой или опилками — это не дает ягодам контактировать с мокрой землей.

4. Сорняки — источник влаги и тени

Пренебрежение прополкой может дорого стоить. Сорняки затеняют грядки, задерживают влагу и препятствуют проветриванию. Как результат — появление гнили и плесени. Поэтому регулярно удаляйте сорняки вокруг кустов. Оставляйте пространство для циркуляции воздуха и солнечного света.

Садовник собирает ягоды с грядки. Фото: freepik.com

5. Несвоевременный сбор ягод

Переспелые ягоды быстрее теряют плотность, становятся мягкими и уязвимыми к гнили. К тому же, если оставлять их на кусте, они могут стать источником заражения для соседних плодов. Собирайте спелые ягоды ежедневно или через день. Делайте это в сухую погоду, желательно утром после высыхания росы.

6. Отсутствие мульчи

Мульча не только сохраняет влагу, но и предотвращает контакт ягод с землей. Когда плоды лежат прямо на почве, особенно влажной, они быстрее портятся.

Совет: используйте мульчу из соломы, опилок, агроволокна или хвои. Это простой и эффективный способ защиты урожая.

Дополнительные советы, как уберечь клубнику от гниения

Чтобы кусты клубники были здоровыми, а ягоды красивые и вкусные, не забывайте:

обрезать лишние листья — особенно старые или поврежденные, для улучшения вентиляции;

обрабатывать от грибков;

не перекармливать азотом — избыток азотных удобрений стимулирует рост зелени, а не плодов, и делает растение более уязвимым к болезням;

регулярно проверять кусты — удалять гнилые ягоды сразу, чтобы не распространялась инфекция.

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