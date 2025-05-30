Що не можна садити біля смородини на городі — список заборонених рослин, поради дачникам

Збір врожаю смородини на ягідному кущі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник знає, що смородині для гарного врожаю потрібен не лише правильний догляд, а й хороші сусіди поруч. Дізнайтеся, які рослини точно не можна висаджувати на одній ділянці з ягідними чагарниками, щоб не зіпсувати їхній ріст і розвиток.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Черешня чи вишня

Категорично не можна, щоб смородина росла на одній ділянці з вишнею або черешнею. Справа в тому, що ці плодові дерева забирають собі всі поживні елементи, тому смородина не може правильно розвиватися. А ще ці рослини виділяють в ґрунт елементи, які заражають смородину різними хворобами, в результаті чого вона втрачає врожай і може загинути.

Врожай черешні та вишні на деревах. Фото: колаж Новини.LIVE

Полин

Також варто потурбуватися про те, щоб біля смородинових кущів не ріс полин. Справа в тому, що ця рослина виділяє в ґрунт токсичні елементи, які отруюють ягідні чагарники. Якщо полину занадто багато біля смородини, вона може захворіти, а ви втратите врожай цієї ягоди.

Рослина полину на ділянці. Фото: Pinterest

Картопля, помідори, аґрус і малина

Ці рослини вважаються переносниками різних захворювань, через які може страждати смородина. До того ж, ці городні культури також можуть заразитися хворобами, від яких страждають ці ягідні чагарники. Тому в цьому випадку є шанс, що ви будете лікувати абсолютно всі рослини.

Врожай картоплі, помідорів, аґруса і малини на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Де краще садити смородину

Досвідчені дачники кажуть, що смородинові кущі краще садити там, де багато сонячного світла і є доступ до поливу. Водночас, це повинна бути ділянка, де ягідні чагарники не ділитимуть поживні елементи з вологою з вищеперерахованими рослинами.

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