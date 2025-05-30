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Никогда не сажайте это возле смородины, иначе не будет урожая

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Дата публикации 30 мая 2025 16:54
Что нельзя сажать возле смородины на огороде — список запрещенных растений, советы дачникам
Сбор урожая смородины на ягодном кусте. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник знает, что смородине для хорошего урожая нужен не только правильный уход, но и хорошие соседи рядом. Узнайте, какие растения точно нельзя высаживать на одном участке с ягодными кустарниками, чтобы не испортить их рост и развитие.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Черешня или вишня

Категорически нельзя, чтобы смородина росла на одном участке с вишней или черешней. Дело в том, что эти плодовые деревья забирают себе все питательные элементы, поэтому смородина не может правильно развиваться. А еще эти растения выделяют в почву элементы, которые заражают смородину различными болезнями, в результате чего она теряет урожай и может погибнуть.

Коллаж
Урожай черешни и вишни на деревьях. Фото: коллаж Новини.LIVE

Полынь

Также стоит позаботиться о том, чтобы возле смородиновых кустов не росла полынь. Дело в том, что это растение выделяет в почву токсичные элементы, которые отравляют ягодные кустарники. Если полыни слишком много возле смородины, она может заболеть, а вы потеряете урожай этой ягоды.

Полынь
Растение полыни на участке. Фото: Pinterest

Картофель, помидоры, крыжовник и малина

Эти растения считаются переносчиками различных заболеваний, из-за которых может страдать смородина. К тому же, эти огородные культуры также могут заразиться болезнями, от которых страдают эти ягодные кустарники. Поэтому в этом случае есть шанс, что вы будете лечить абсолютно все растения.

Коллаж
Урожай картофеля, помидоров, крыжовника и малины на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Где лучше сажать смородину

Опытные дачники говорят, что смородиновые кусты лучше сажать там, где много солнечного света и есть доступ к поливу. В то же время, это должен быть участок, где ягодные кустарники не будут делить питательные элементы с влагой с вышеперечисленными растениями.

Напомним, мы писали о том, какой цветок надо посадить возле смородины для защиты от муравьев.

Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти смородину от почкового клеща.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за смородиной, чтобы собрать большой урожай.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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