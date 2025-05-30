Что нельзя сажать возле смородины на огороде — список запрещенных растений, советы дачникам

Никогда не сажайте это возле смородины, иначе не будет урожая
Каждый настоящий дачник знает, что смородине для хорошего урожая нужен не только правильный уход, но и хорошие соседи рядом. Узнайте, какие растения точно нельзя высаживать на одном участке с ягодными кустарниками, чтобы не испортить их рост и развитие.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения нельзя выращивать возле смородины
Черешня или вишня
Категорически нельзя, чтобы смородина росла на одном участке с вишней или черешней. Дело в том, что эти плодовые деревья забирают себе все питательные элементы, поэтому смородина не может правильно развиваться. А еще эти растения выделяют в почву элементы, которые заражают смородину различными болезнями, в результате чего она теряет урожай и может погибнуть.
Полынь
Также стоит позаботиться о том, чтобы возле смородиновых кустов не росла полынь. Дело в том, что это растение выделяет в почву токсичные элементы, которые отравляют ягодные кустарники. Если полыни слишком много возле смородины, она может заболеть, а вы потеряете урожай этой ягоды.
Картофель, помидоры, крыжовник и малина
Эти растения считаются переносчиками различных заболеваний, из-за которых может страдать смородина. К тому же, эти огородные культуры также могут заразиться болезнями, от которых страдают эти ягодные кустарники. Поэтому в этом случае есть шанс, что вы будете лечить абсолютно все растения.
Где лучше сажать смородину
Опытные дачники говорят, что смородиновые кусты лучше сажать там, где много солнечного света и есть доступ к поливу. В то же время, это должен быть участок, где ягодные кустарники не будут делить питательные элементы с влагой с вышеперечисленными растениями.
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