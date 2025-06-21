Чому жовтіє листя смородини у червні — поради садівників, як врятувати врожай

Листя на кущах смородини жовтіють. Колаж: Новини.LIVE

Смородина — одна з найулюбленіших, ароматних та солодких ягід на українських городах. Але раптове жовтіння її листя в червні може стати справжнім сигналом тривоги для садівника. На перший погляд, це лише естетична проблема, однак за нею часто стоїть серйозне порушення у догляді або небезпечна хвороба. У період активного росту і формування ягід будь-який стрес для рослини може обернутися втратою врожаю. Щоб вчасно допомогти смородині, важливо правильно встановити причину пожовтіння.

Чому листя смородини може пожовтіти у червні і як врятувати кущ без зайвих втрат, читайте далі у статті.

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Головні причини пожовтіння листя смородини в червні

1. Порушення водного режиму

Найчастіше смородина реагує пожовтінням на неправильний полив. Обидва варіанти — як посуха, так і застій води — однаково небезпечні для цієї рослини.

Смородина потребує глибокого поливу, який зволожує ґрунт на глибину 30-50 см, а поверхневе зрошення лише шкодить — верхній шар ґрунту швидко висихає, а коріння не отримує необхідної вологи.

2. Дефіцит мікроелементів

Якщо полив правильний, варто перевірити, чи не бракує кущу поживних речовин:

калій — жовта облямівка по краях листків свідчить про його нестачу. Застосуйте калімагнезію або сульфат калію (20-25 г на кущ);

— жовта облямівка по краях листків свідчить про його нестачу. Застосуйте калімагнезію або сульфат калію (20-25 г на кущ); магній — світле листя із зеленою сіткою прожилок — ознака дефіциту магнію. Підійде сульфат магнію (15-20 г на 10 л води);

— світле листя із зеленою сіткою прожилок — ознака дефіциту магнію. Підійде сульфат магнію (15-20 г на 10 л води); азот — дрібне і тьмяне листя вказує на нестачу азоту. Допоможуть сечовина або аміачна селітра;

— дрібне і тьмяне листя вказує на нестачу азоту. Допоможуть сечовина або аміачна селітра; залізо — бліде листя без характерної зелені може сигналізувати про хлороз. Ефективне обприскування хелатом заліза (5 г на 10 л води).

Жовте листя на кущах смородини. Фото: google.com

3. Шкідники

Причиною пожовтіння також можуть стати шкідники:

павутинний кліщ — утворює павутину, висмоктує соки з листя, що призводить до його в'янення та жовтизни;

утворює павутину, висмоктує соки з листя, що призводить до його в'янення та жовтизни; попелиця — викликає здуття та деформацію листків. Уражене листя потрібно видалити, а при сильному зараженні — обробити інсектицидами.

4. Хвороби

Хвороби, які провокують жовтизну листя:

грибкові захворювання — антракноз та сферотека залишають бурі плями, спричиняють опадання листя. Потрібно вчасно застосувати фунгіциди та видалити заражене листя;

— антракноз та сферотека залишають бурі плями, спричиняють опадання листя. Потрібно вчасно застосувати фунгіциди та видалити заражене листя; вірусна мозаїка — проявляється характерними жовтими візерунками на листках. На жаль, така смородина не підлягає лікуванню — хворі кущі слід викопати і знищити. Інструменти після обрізки обов'язково дезінфікують.

5. Інші причини

Якщо кущ смородини старший за 15 років, пожовтіння листя може бути наслідком природного старіння. У цьому випадку допоможе омолоджувальна обрізка — вона стимулює ріст нових пагонів і подовжує продуктивне життя рослини.

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