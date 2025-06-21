Почему желтеют листья смородины в июне — советы садоводов, как спасти урожай

Листья на кустах смородины желтеют. Коллаж: Новини.LIVE

Смородина — одна из самых любимых, ароматных и сладких ягод на украинских огородах. Но внезапное желтение ее листьев в июне может стать настоящим сигналом тревоги для садовода. На первый взгляд, это лишь эстетическая проблема, однако за ней часто стоит серьезное нарушение в уходе или опасная болезнь. В период активного роста и формирования ягод любой стресс для растения может обернуться потерей урожая. Чтобы вовремя помочь смородине, важно правильно установить причину пожелтения.

Почему листья смородины могут пожелтеть в июне и как спасти куст без лишних потерь, читайте далее в статье.

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Главные причины пожелтения листьев смородины в июне

1. Нарушение водного режима

Чаще всего смородина реагирует пожелтением на неправильный полив. Оба варианта — как засуха, так и застой воды — одинаково опасны для этого растения.

Смородина нуждается в глубоком поливе, который увлажняет почву на глубину 30-50 см. а поверхностное орошение лишь вредит — верхний слой почвы быстро высыхает, а корни не получают необходимой влаги.

2. Дефицит микроэлементов

Если полив правильный, стоит проверить, не испытывает ли куст недостатка в питательных веществах:

калий — желтая кайма по краям листьев свидетельствует о его недостатке. Примените калимагнезию или сульфат калия (20-25 г на куст);

— желтая кайма по краям листьев свидетельствует о его недостатке. Примените калимагнезию или сульфат калия (20-25 г на куст); магний — светлые листья с зеленой сеткой прожилок — признак дефицита магния. Подойдет сульфат магния (15-20 г на 10 л воды);

— светлые листья с зеленой сеткой прожилок — признак дефицита магния. Подойдет сульфат магния (15-20 г на 10 л воды); азот — мелкие и тусклые листья указывают на недостаток азота. Помогут мочевина или аммиачная селитра;

— мелкие и тусклые листья указывают на недостаток азота. Помогут мочевина или аммиачная селитра; железо — бледные листья без характерной зелени могут сигнализировать о хлорозе. Эффективно опрыскивание хелатом железа (5 г на 10 л воды).

Желтые листья на кустах смородины. Фото: google.com

3. Вредители

Причиной пожелтения также могут стать вредители:

паутинный клещ — образует паутину, высасывает соки из листьев, что приводит к их увяданию и желтизне;

— образует паутину, высасывает соки из листьев, что приводит к их увяданию и желтизне; тля — вызывает вздутие и деформацию листьев. Пораженные листья нужно удалить, а при сильном заражении — обработать инсектицидами.

4. Болезни

Болезни, которые провоцируют желтизну листьев:

грибковые заболевания — антракноз и сферотека оставляют бурые пятна, вызывают опадение листьев. Нужно вовремя применить фунгициды и удалить зараженные листья;

— антракноз и сферотека оставляют бурые пятна, вызывают опадение листьев. Нужно вовремя применить фунгициды и удалить зараженные листья; вирусная мозаика — проявляется характерными желтыми узорами на листьях. К сожалению, такая смородина не подлежит лечению — больные кусты следует выкопать и уничтожить. Инструменты после обрезки обязательно дезинфицируют.

5. Другие причины

Если куст смородины старше 15 лет, пожелтение листьев может быть следствием естественного старения. В этом случае поможет омолаживающая обрезка — она стимулирует рост новых побегов и продлевает продуктивную жизнь растения.

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