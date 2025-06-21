Почему желтеют листья смородины в июне — советы садоводов, как спасти урожай

Главная опасность для смородины в июне — почему желтеют листья
Смородина — одна из самых любимых, ароматных и сладких ягод на украинских огородах. Но внезапное желтение ее листьев в июне может стать настоящим сигналом тревоги для садовода. На первый взгляд, это лишь эстетическая проблема, однако за ней часто стоит серьезное нарушение в уходе или опасная болезнь. В период активного роста и формирования ягод любой стресс для растения может обернуться потерей урожая. Чтобы вовремя помочь смородине, важно правильно установить причину пожелтения.
Почему листья смородины могут пожелтеть в июне и как спасти куст без лишних потерь, читайте далее в статье.
Главные причины пожелтения листьев смородины в июне
1. Нарушение водного режима
Чаще всего смородина реагирует пожелтением на неправильный полив. Оба варианта — как засуха, так и застой воды — одинаково опасны для этого растения.
Смородина нуждается в глубоком поливе, который увлажняет почву на глубину 30-50 см. а поверхностное орошение лишь вредит — верхний слой почвы быстро высыхает, а корни не получают необходимой влаги.
2. Дефицит микроэлементов
Если полив правильный, стоит проверить, не испытывает ли куст недостатка в питательных веществах:
- калий — желтая кайма по краям листьев свидетельствует о его недостатке. Примените калимагнезию или сульфат калия (20-25 г на куст);
- магний — светлые листья с зеленой сеткой прожилок — признак дефицита магния. Подойдет сульфат магния (15-20 г на 10 л воды);
- азот — мелкие и тусклые листья указывают на недостаток азота. Помогут мочевина или аммиачная селитра;
- железо — бледные листья без характерной зелени могут сигнализировать о хлорозе. Эффективно опрыскивание хелатом железа (5 г на 10 л воды).
3. Вредители
Причиной пожелтения также могут стать вредители:
- паутинный клещ — образует паутину, высасывает соки из листьев, что приводит к их увяданию и желтизне;
- тля — вызывает вздутие и деформацию листьев. Пораженные листья нужно удалить, а при сильном заражении — обработать инсектицидами.
4. Болезни
Болезни, которые провоцируют желтизну листьев:
- грибковые заболевания — антракноз и сферотека оставляют бурые пятна, вызывают опадение листьев. Нужно вовремя применить фунгициды и удалить зараженные листья;
- вирусная мозаика — проявляется характерными желтыми узорами на листьях. К сожалению, такая смородина не подлежит лечению — больные кусты следует выкопать и уничтожить. Инструменты после обрезки обязательно дезинфицируют.
5. Другие причины
Если куст смородины старше 15 лет, пожелтение листьев может быть следствием естественного старения. В этом случае поможет омолаживающая обрезка — она стимулирует рост новых побегов и продлевает продуктивную жизнь растения.
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