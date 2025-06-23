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Закопайте это сейчас под кустами смородины для лучшего урожая

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 22:33
Что надо закопать под кустами смородины, чтобы улучшить ее урожай — советы дачникам
Спелые ягоды смородины в руках. Фото: Liebherr
Ключові моменти Что стоит закопать под кустами смородины

Сегодня наверняка у каждого дачника на огороде растут кусты смородины, но далеко не у всех она получается крупной и вкусной. Чтобы это исправить, узнайте, что обязательно нужно закопать под этими ягодными кустарниками.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы выращиваете смородину, но у вас никак не получается получить большие, вкусные и сладкие ягоды, просто сделайте одну вещь. Речь идет о том, чтобы закопать под кустами этой сезонной ягоды определенные растения и даже вещи, которые могут улучшить ваш урожай.

Узнайте, что в обязательном порядке нужно закопать под смородиновыми кустарниками.

Смородина
Урожай на кусте смородины. Фото: Decorexpro

Что стоит закопать под кустами смородины

Очистки картофеля

Опытные дачники рекомендуют закопать под кустами этой летней ягоды очистки картофеля, ведь в ее состав входит фтор, который укрепляет и улучшает развитие корней смородины. Сама же кожура содержит важные элементы, которые делают ягоды на кустах более сладкими и сочными.

Картошка
Процесс очистки картофеля на столе. Фото: Freepik

Бархатцы

Эти маленькие, казалось бы, цветы способны улучшить урожай смородиновых кустов, поэтому их дачники также советуют закопать под кустарниками. Но делать это нужно с теми цветами, которые уже отцвели. В следующем сезоне бархатцы перегниют и насытят землю полезными микроэлементами. А еще они могут защитить смородину от нематод.

Бархатцы
Цветки бархатцев на клумбе. Фото: Pixabay

Ржавые гвозди

Вы будете удивлены, но обычные старые гвозди со ржавчиной способны помочь смородиновым кустам хорошо уродиться. Оказывается, ржавые гвозди считаются настоящим источником железа для культур. Посадив их под кустами смородины, вы можете защитить ее от хлороза.

Гвозди
Много ржавых гвоздей на поверхности. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как можно защитить смородиновые кусты от осыпания ягод.

Ранее мы рассказывали о том, как можно спасти смородиновые кусты от тли.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле смородины на огороде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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