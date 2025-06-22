Що не можна розпушувати на городі — список рослин, поради дачникам

Дачниця, яка розпушує ґрунт на городі. Фото: Freepik

Розпушування землі навколо культур на городі краще утримує вологу, покращує аерацію і сприяє зміцненню коріння, але не всі рослини люблять цю процедуру. Досвідчені дачники розповіли, що ні в якому разі не рекомендується розпушувати і чим це небезпечно.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Огірки

Ці овочі вважаються доволі чутливими до розпушування, адже цією процедурою можна з легкістю пошкодити коріння їхніх кущів. Оскільки вони вже активно ростуть у червні, а їхнє коріння занадто близько до поверхні, навіть легким розпушуванням можна зіпсувати тонкі корінці.

Проте, якщо ви, все ж таки, хочете покращити структуру землі біля огірків, краще замульчувати рослини сухою травою, компостом або соломою. Ця мульча утримуватиме вологу, зменшить ущільнення землі та залишить коріння у гарному і здоровому вигляді.

Вирощування огірків на городі. Фото: Pinterest

Кабачки і патисони

Представники сімейства гарбузових, як і огірки, мають дрібне розгалужене коріння. У червні ці рослини стають міцними, а ось розпушування може зіпсувати їхнє живлення, в результаті чого підвищується ризик розвитку грибкових хвороб чи зупиняється ріст.

Якщо вам потрібно видалити бур’яни, краще це робити вручну, щоб не зачепити зону навколо коріння. Також можна замульчувати кабачки з патисонами перепрілою тирсою або перегноєм.

Врожай кабачків і патисонів на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Буряк

Буряк взагалі не потребує особливого догляду, але він вважається дуже вразливим до розпушування. Справа в тому, що в червні на рослинах буряка починають формуватися коренеплоди, а втручання в прикореневу зону може нашкодити їм.

Якщо ґрунт став щільним, краще обережно полити його водою і проколоти землю біля міжряддя.

Готовий врожай буряку на городі. Фото: Pinterest

Морква

Основний врожай на моркві з’являється під землею, а коли коренеплоди в червні стають більш товстими, зайве втручання може зіпсувати процес. Після агресивного розпушування морква зазвичай втрачає свою товарну форму.

Якщо ви хочете утримати вологу і уникнути появи ґрунтової кірки, використовуйте органічну мульчу, а бур’яни видаляйте вручну.

Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Часник

Влітку ярий часник потребує особливої уваги, адже коріння в нього дрібне і тендітне, тому його з легкістю можна пошкодити. В результаті цього головки на часнику можуть не встигнути сформуватися чи вирости взагалі дрібними. В другій половині червня важливо не чіпати землю навколо часнику, адже на рослинах починають активно формуватися зубчики.

Краще помірно поливати часник і обережно прибирати весь бур’ян на відстані від рослини.

Врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

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