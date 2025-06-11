Як врятувати рослини на городі від іржі — ефективний метод, поради дачникам

Ознака наявності іржі на листі рослини. Фото: Decorexpro

Наявність шкідників і захворювань на городі та в саду — це одна зі справжніх проблем для кожного дачника, зокрема, дуже часто можна зустріти іржу на рослинах. Щоб вчасно врятувати культури від цієї хвороби, необхідно знати про найефективніші методи боротьби з нею.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо для захворювань будуть сприятливі умови, вони можуть миттєво заразити городні та садові культури. Тому потрібно обов’язково оглядати листя і стебла рослин, щоб визначити, чи немає на них симптомів хвороб і розвитку грибкових інфекцій.

Наприклад, дуже часто можна зустріти на рослинах наявність іржі, яка псує врожай. Якщо ви помітили перші ознаки цього захворювання на городі чи в саду, терміново прибирайте його. А для цього вам потрібно знати, як саме це робити, щоб не нашкодити культурам.

Які є ознаки наявності іржі на рослинах

Перш, ніж використовувати якісь засоби, огляньте рослини на наявність цієї хвороби. Якщо ви бачите свого роду коричневі пустули на стеблах і листях рослин, які заповнені спорами грибів, це означає, що культури постраждали від іржі.

Наявність іржі на листі рослини. Фото: Decorexpro

Ці спори визрівають разом із рослинами, а в осінню пору року вони мають коричневий колір. Ця хвороба розвивається тоді, коли повітря з ґрунтом занадто вологі, коли ви внесли дуже багато добрив із вмістом азоту і коли культурам не вистачає калію.

Зазвичай від іржі страждають такі рослини, як:

Троянди

Гвоздики

Герань

Гіпсофіла

Як можна боротися з іржею на рослинах

Щоб позбутися іржі, приберіть постраждалі рослини і спаліть їх за межами своєї ділянки. Потім обробіть місця, де у вас росли ці культури, вапном у кількості 200-300 грамів на один квадратний метр. А ще варто обробити ці ділянки препаратами із вмістом міді.

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