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Головна Дім Іржа на рослинах — як позбутися без шкоди для врожаю

Іржа на рослинах — як позбутися без шкоди для врожаю

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Дата публікації: 11 червня 2025 22:33
Як врятувати рослини на городі від іржі — ефективний метод, поради дачникам
Ознака наявності іржі на листі рослини. Фото: Decorexpro
Ключові моменти Які є ознаки наявності іржі на рослинах Як можна боротися з іржею на рослинах

Наявність шкідників і захворювань на городі та в саду — це одна зі справжніх проблем для кожного дачника, зокрема, дуже часто можна зустріти іржу на рослинах. Щоб вчасно врятувати культури від цієї хвороби, необхідно знати про найефективніші методи боротьби з нею.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо для захворювань будуть сприятливі умови, вони можуть миттєво заразити городні та садові культури. Тому потрібно обов’язково оглядати листя і стебла рослин, щоб визначити, чи немає на них симптомів хвороб і розвитку грибкових інфекцій.

Наприклад, дуже часто можна зустріти на рослинах наявність іржі, яка псує врожай. Якщо ви помітили перші ознаки цього захворювання на городі чи в саду, терміново прибирайте його. А для цього вам потрібно знати, як саме це робити, щоб не нашкодити культурам.

Які є ознаки наявності іржі на рослинах

Перш, ніж використовувати якісь засоби, огляньте рослини на наявність цієї хвороби. Якщо ви бачите свого роду коричневі пустули на стеблах і листях рослин, які заповнені спорами грибів, це означає, що культури постраждали від іржі.

Ржавчина
Наявність іржі на листі рослини. Фото: Decorexpro

Ці спори визрівають разом із рослинами, а в осінню пору року вони мають коричневий колір. Ця хвороба розвивається тоді, коли повітря з ґрунтом занадто вологі, коли ви внесли дуже багато добрив із вмістом азоту і коли культурам не вистачає калію.

Зазвичай від іржі страждають такі рослини, як:

  • Троянди
  • Гвоздики
  • Герань
  • Гіпсофіла

Як можна боротися з іржею на рослинах

Щоб позбутися іржі, приберіть постраждалі рослини і спаліть їх за межами своєї ділянки. Потім обробіть місця, де у вас росли ці культури, вапном у кількості 200-300 грамів на один квадратний метр. А ще варто обробити ці ділянки препаратами із вмістом міді.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити на своєму городі в перші дні червня 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, що ні в якому разі не можна спалювати на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися бур’янів на городі та в саду без перекопування.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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