Що можна посадити на городі в червні 2025 — список рослин, поради дачникам

Людина, яка вирощує буряк на городі. Фото: Freepik

Деякі дачники вважають, що червень не підходить для посадки рослин на городі, але, насправді, це не так, адже є культури, які зовсім не бояться спеки і не потребують багато уваги. Дізнайтеся, що потрібно обов’язково посіяти на своєму городі в червні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Серед великого різноманіття городніх рослин є ті, яким зовсім не страшні високі позначки на термометрах і не потрібен особливий догляд. Саме тому їх можна сміливо садити на городі в червні. Дізнайтеся, про які саме рослини йдеться в цьому випадку.

Які рослини варто садити на початку літа

Квасоля

Ця городня культура гарно росте навіть на бідних ґрунтах, а її насіння швидко проростає і зовсім не боїться відсутності опадів. Але для ефективного росту варто рясно полити квасолю тоді, коли вона проростає, щоб вона розуміла, що перебуває в гарних умовах.

Вирощений врожай квасолі на городі. Фото: Pinterest

Буряк

Якщо ви посадите цей овоч на городі в червні, ви зможете зібрати перший врожай вже восени. Але пам’ятайте, що поливати буряк потрібно лише тоді, коли надворі сильно спекотно. Справа в тому, що коренеплоди ростуть самі по собі, не потребуючи особливого догляду.

Врожай буряка на городі. Фото: Oliveats

Цукіні або кабачки

Ці городні культури можна садити до кінця червня, а якщо ви це зробите, то перший врожай зберете вже за 35-40 днів. І хоча ці рослини не потребують особливого догляду, їм важливе яскраве і тепле сонце для гарного росту.

Цукіні та кабачки на столі. Фото: Freepik

Крес-салат

Вирощувати цю рослину можуть навіть ті дачники, в яких зовсім немає досвіду в городніх справах. Ця культура доволі швидко росте, даючи перший врожай вже за тиждень після посадки.

Вирощування крес-салату на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще садити кавуни з динями на городі в червні 2025 року за місячним календарем.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна спалювати на городі.

Також ми повідомляли про те, чи можна працювати на городі в Трійцю.