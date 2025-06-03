Что можно посадить на огороде в июне 2025 — список растений, советы дачникам

Человек, который выращивает свеклу на огороде. Фото: Freepik

Некоторые дачники считают, что июнь не подходит для посадки растений на огороде, но, на самом деле, это не так, ведь есть культуры, которые совсем не боятся жары и не требуют много внимания. Узнайте, что нужно обязательно посеять на своем огороде в июне 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Среди большого многообразия огородных растений есть те, которым совсем не страшны высокие отметки на термометрах и не нужен особый уход. Именно поэтому их можно смело сажать на огороде в июне. Узнайте, о каких именно растениях идет речь в этом случае.

Какие растения стоит сажать в начале лета

Фасоль

Эта огородная культура хорошо растет даже на бедных почвах, а ее семена быстро прорастают и совсем не боятся отсутствия осадков. Но для эффективного роста стоит обильно полить фасоль тогда, когда она прорастает, чтобы она понимала, что находится в хороших условиях.

Выращенный урожай фасоли на огороде. Фото: Pinterest

Свекла

Если вы посадите этот овощ на огороде в июне, вы сможете собрать первый урожай уже осенью. Но помните, что поливать свеклу нужно только тогда, когда на улице сильно жарко. Дело в том, что корнеплоды растут сами по себе, не нуждаясь в особом уходе.

Урожай свеклы на огороде. Фото: Oliveats

Цуккини или кабачки

Эти огородные культуры можно сажать до конца июня, а если вы это сделаете, то первый урожай соберете уже через 35-40 дней. И хотя эти растения не требуют особого ухода, им важно яркое и теплое солнце для хорошего роста.

Цуккини и кабачки на столе. Фото: Freepik

Кресс-салат

Выращивать это растение могут даже те дачники, у которых совсем нет опыта в огородных делах. Эта культура довольно быстро растет, давая первый урожай уже через неделю после посадки.

Выращивание кресс-салата на огороде. Фото: Pinterest

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