Что можно посадить на огороде в июне 2025 — список растений, советы дачникам

Палящее солнце им не страшно — посейте эти растения в начале лета
Некоторые дачники считают, что июнь не подходит для посадки растений на огороде, но, на самом деле, это не так, ведь есть культуры, которые совсем не боятся жары и не требуют много внимания. Узнайте, что нужно обязательно посеять на своем огороде в июне 2025 года.
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Среди большого многообразия огородных растений есть те, которым совсем не страшны высокие отметки на термометрах и не нужен особый уход. Именно поэтому их можно смело сажать на огороде в июне. Узнайте, о каких именно растениях идет речь в этом случае.
Какие растения стоит сажать в начале лета
Фасоль
Эта огородная культура хорошо растет даже на бедных почвах, а ее семена быстро прорастают и совсем не боятся отсутствия осадков. Но для эффективного роста стоит обильно полить фасоль тогда, когда она прорастает, чтобы она понимала, что находится в хороших условиях.
Свекла
Если вы посадите этот овощ на огороде в июне, вы сможете собрать первый урожай уже осенью. Но помните, что поливать свеклу нужно только тогда, когда на улице сильно жарко. Дело в том, что корнеплоды растут сами по себе, не нуждаясь в особом уходе.
Цуккини или кабачки
Эти огородные культуры можно сажать до конца июня, а если вы это сделаете, то первый урожай соберете уже через 35-40 дней. И хотя эти растения не требуют особого ухода, им важно яркое и теплое солнце для хорошего роста.
Кресс-салат
Выращивать это растение могут даже те дачники, у которых совсем нет опыта в огородных делах. Эта культура довольно быстро растет, давая первый урожай уже через неделю после посадки.
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