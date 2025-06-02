Коли садити кавуни з динями на городі в червні 2025 за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам

Збір кавунів і динь на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Влітку багато українців люблять насолоджуватися смачними кавунами і динями, які потребують теплих умов для росту і розвитку, тому важливо правильно вибрати час для посадки. Досвідчені дачники розповіли, коли краще сіяти ці ягоди в червні 2025 року за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли слід сіяти кавуни і дині в червні 2025 згідно з місячним календарем

Щоб врожай кавунів і динь вийшов дійсно великим і смачним, варто звернутися по допомогу до місячного календаря. У ньому вказані дні, в які краще висаджувати ці ягоди на городі. Згідно з цим календарем, найсприятливішими датами червня є такі дні, як:

8-9 червня

11-14 червня

21-23 червня

26 червня

29 червня

Проте краще спочатку звернути увагу на погодні умови, в яких ростуть ваші кавуни з динями. Справа в тому, що насіння цих баштанних культур бояться "мінусів" і різких перепадів температури. Тому сіяти кавуни з динями краще тільки в тому випадку, коли вночі не буде заморозків, а земля гарно прогріється.

Кавуни з динями на столі. Фото: Pinterest

Як правильно садити кавуни з динями на городі

Крок перший — вибір місця для посадки

Кавуни і дині потрібно садити там, де багато сонця і не затримується вода, щоб коріння не почало гнити, а земля швидко прогрілася.

Крок другий — підготовка ґрунту

Для посіву насіння динь і кавунів зробіть борозни на городі завглибшки до 35 сантиметрів, покладіть туди опале листя з перегноєм, утрамбуйте і полийте теплою водою. Залиште борозни в такому стані на кілька тижнів, щоб створити теплий мікроклімат для баштанних культур.

Крок третій — посів насіння

Сформуйте лунки завглибшки десь десять сантиметрів на відстані між рослинами 50 сантиметрів, а між рядами — до одного метра. До кожної лунки покладіть по одній-дві насінини кавуни чи по три-чотири насінини дині. Потім ущільніть ґрунт і рясно полийте, а для прискорення проростання насіння накрийте грядки плівкою.

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