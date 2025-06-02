Когда сажать арбузы с дынями на огороде в июне 2025 по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда сажать арбузы с дынями в июне 2025 — лунный календарь
Летом многие украинцы любят наслаждаться вкусными арбузами и дынями, которые нуждаются в теплых условиях для роста и развития, поэтому важно правильно выбрать время для посадки. Опытные дачники рассказали, когда лучше сеять эти ягоды в июне 2025 года по лунному календарю.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Когда стоит сеять арбузы и дыни в июне 2025 согласно лунному календарю
Чтобы урожай арбузов и дынь получился действительно большим и вкусным, стоит обратиться за помощью к лунному календарю. В нем указаны дни, в которые лучше высаживать эти ягоды на огороде. Согласно этому календарю, самыми благоприятными датами июня являются такие дни, как:
- 8-9 июня
- 11-14 июня
- 21-23 июня
- 26 июня
- 29 июня
Тем не менее, лучше сначала обратить внимание на погодные условия, в которых растут ваши арбузы с дынями. Дело в том, что семена этих бахчевых культур боятся "минусов" и резких перепадов температуры. Поэтому сеять арбузы с дынями лучше только в том случае, когда ночью не будет заморозков, а земля хорошо прогреется.
Как правильно сажать арбузы с дынями на огороде
Шаг первый — выбор места для посадки
Арбузы и дыни нужно сажать там, где много солнца и не задерживается вода, чтобы корни не начали гнить, а земля быстро прогрелась.
Шаг второй — подготовка почвы
Для посева семян дынь и арбузов сделайте борозды на огороде глубиной до 35 сантиметров, положите туда опавшие листья с перегноем, утрамбуйте и полейте теплой водой. Оставьте борозды в таком состоянии на несколько недель, чтобы создать теплый микроклимат для бахчевых культур.
Шаг третий — посев семян
Сформируйте лунки глубиной около десяти сантиметров на расстоянии между растениями 50 сантиметров, а между рядами — до одного метра. В каждую лунку положите по одной-две семечки арбуза или по три-четыре семечка дыни. Затем уплотните почву и обильно полейте, а для ускорения прорастания семян накройте грядки пленкой.
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