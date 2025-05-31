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Трійця 2025 — чи гріх працювати на городі восьмого червня

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Дата публікації: 31 травня 2025 19:30
Чи можна виходити на город в Трійцю 2025 — поради дачникам
Дачник, який працює на городі. Фото: Berkebun

У неділю, восьмого червня 2025 року, в Україні відзначають велике церковне свято — Трійцю. Дізнайтеся, що варто зробити цього дня, чи можна поратися на городі та чи вважається великим гріхом праця на землі в один з найбільших днів року.

Новини.LIVE детально розповідає про цей момент.

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Що варто зробити в Трійцю

Трійця, яку також називають П’ятидесятниця, — це одне з 12 найбільших церковних свят у календарі. Цей день присвячений сходженню Святого Духа на апостолів і є дуже священним. У Трійцю всім вірянам рекомендується:

  • Молитися у храмах
  • Відпочивати в колі сім’ї 
  • Займатися гарними справами у вигляді допомоги і милосердя
Троица
Зображення Отця, Сина і Святого Духа. Фото ілюстративне: Pinterest

Чи можна поратися на городі в Трійцю

За народними прикметами, працювати на городі в це велике церковне свято не варто. В народі вважають, що праця на землі в Трійцю може не принести бажаних результатів, оскільки люди вірять, що земля цього дня також "відпочиває" і "святкує".

Але якщо вам терміново потрібно вийти на город, наприклад, рятувати урожай від негоди, то це не буде великим гріхом. Справа в тому, що в таком випадку йдеться про збереження важливих для життя ресурсів. Тому в такому разі ви можете вийти на город, щоб доглянути врожай.

Женщина на огороде
Дачниця, яка збирає врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Трійця повинна бути присвячена духовному зціленню, а не матеріальному, а якщо людина весь день на городі та не може виділити часу на молитви, це вважається гріхом. Якщо у вас є можливість зробити щось на городі в інший день, краще так і вчинити. Але якщо все настільки критично, ви можете вийти на город, але разом із цим варто ще й помолитися. 

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно обов’язково зробити на городі в червні. 

Раніше ми розповідали про те, який овоч категорично не можна садити на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити свій врожай на городі від дощу.

свята церква Трійця поради город
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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