Чи можна виходити на город в Трійцю 2025 — поради дачникам

Дачник, який працює на городі. Фото: Berkebun

У неділю, восьмого червня 2025 року, в Україні відзначають велике церковне свято — Трійцю. Дізнайтеся, що варто зробити цього дня, чи можна поратися на городі та чи вважається великим гріхом праця на землі в один з найбільших днів року.

Новини.LIVE детально розповідає про цей момент.

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Що варто зробити в Трійцю

Трійця, яку також називають П’ятидесятниця, — це одне з 12 найбільших церковних свят у календарі. Цей день присвячений сходженню Святого Духа на апостолів і є дуже священним. У Трійцю всім вірянам рекомендується:

Молитися у храмах

Відпочивати в колі сім’ї

Займатися гарними справами у вигляді допомоги і милосердя

Зображення Отця, Сина і Святого Духа. Фото ілюстративне: Pinterest

Чи можна поратися на городі в Трійцю

За народними прикметами, працювати на городі в це велике церковне свято не варто. В народі вважають, що праця на землі в Трійцю може не принести бажаних результатів, оскільки люди вірять, що земля цього дня також "відпочиває" і "святкує".

Але якщо вам терміново потрібно вийти на город, наприклад, рятувати урожай від негоди, то це не буде великим гріхом. Справа в тому, що в таком випадку йдеться про збереження важливих для життя ресурсів. Тому в такому разі ви можете вийти на город, щоб доглянути врожай.

Дачниця, яка збирає врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Трійця повинна бути присвячена духовному зціленню, а не матеріальному, а якщо людина весь день на городі та не може виділити часу на молитви, це вважається гріхом. Якщо у вас є можливість зробити щось на городі в інший день, краще так і вчинити. Але якщо все настільки критично, ви можете вийти на город, але разом із цим варто ще й помолитися.

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