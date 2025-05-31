Чи можна виходити на город в Трійцю 2025 — поради дачникам

Трійця 2025 — чи гріх працювати на городі восьмого червня
У неділю, восьмого червня 2025 року, в Україні відзначають велике церковне свято — Трійцю. Дізнайтеся, що варто зробити цього дня, чи можна поратися на городі та чи вважається великим гріхом праця на землі в один з найбільших днів року.
Новини.LIVE детально розповідає про цей момент.
Що варто зробити в Трійцю
Трійця, яку також називають П’ятидесятниця, — це одне з 12 найбільших церковних свят у календарі. Цей день присвячений сходженню Святого Духа на апостолів і є дуже священним. У Трійцю всім вірянам рекомендується:
- Молитися у храмах
- Відпочивати в колі сім’ї
- Займатися гарними справами у вигляді допомоги і милосердя
Чи можна поратися на городі в Трійцю
За народними прикметами, працювати на городі в це велике церковне свято не варто. В народі вважають, що праця на землі в Трійцю може не принести бажаних результатів, оскільки люди вірять, що земля цього дня також "відпочиває" і "святкує".
Але якщо вам терміново потрібно вийти на город, наприклад, рятувати урожай від негоди, то це не буде великим гріхом. Справа в тому, що в таком випадку йдеться про збереження важливих для життя ресурсів. Тому в такому разі ви можете вийти на город, щоб доглянути врожай.
Трійця повинна бути присвячена духовному зціленню, а не матеріальному, а якщо людина весь день на городі та не може виділити часу на молитви, це вважається гріхом. Якщо у вас є можливість зробити щось на городі в інший день, краще так і вчинити. Але якщо все настільки критично, ви можете вийти на город, але разом із цим варто ще й помолитися.
Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно обов’язково зробити на городі в червні.
Раніше ми розповідали про те, який овоч категорично не можна садити на городі.
Також ми повідомляли про те, як можна захистити свій врожай на городі від дощу.
Читайте Новини.LIVE!