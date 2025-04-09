Що зробити на городі в дощ, щоб захистити врожай — поради дачникам

Дачниця, яка копає на городі. Фото: Decorexpro

Сильні зливи надворі вважаються корисними для врожаю на городі, але коли їх багато, це може стати справжньою проблемою, тому з цим варто щось робити. Досвідчені дачники розповіли, як можна захистити свій врожай від затяжних опадів, щоб не залишитися ні з чим.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Рівень вологості ґрунту на городі повинна становити десь 60-70%, а коли цей відсоток підвищується, коріння може почати гнити. Найбільше від сильних опадів можуть страждати огірки з помідорами, а також капуста. Однак, щоб не залишитися без врожаю, необхідно захистити рослини від дощу.

Чоботи з квітами і парасолька на городі в дощ. Фото: Pinterest

Як можна вберегти врожай від зливів

Розпушування ґрунту

Досвідчені дачники наголошують, що найбільш корисним буде використати цей метод для помідорів, адже цей овоч не любить надмірної кількості води. Річ у тім, що надлишок вологи може змусити коріння гнити і спровокувати поширення гнилі на зав’язі та листях.

Щоб цього уникнути, регулярно розпушуйте ґрунт навколо рослин і встановіть над ними маленький навіс для захисту від дощу.

Процедура розпушування ґрунту на городі. Фото: Freepik

Використання спанбонду

Щоб захистити рослини від дощу, розкладіть цей матеріал на землі під листям, щоб уникнути прямого контакту з вологою. Річ у тому, що через надмірну кількість води листя рослин може нашкодити загальному розвитку.

Спанбонд стане ефективним захистом для листків таких баштанних культур, як:

Гарбузи

Кабачки

Кавуни

Дині

Використання деревного попелу, гірчиці та гашеного вапна

Якщо ваші рослини після дощу атакують слимаки, а це особливо стосується капусти, тоді розкидайте навколо рослини деревний попіл. Ще можете захистити культури від слимаків розчином гірчиці та вапном у гашеному стані.

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