Що зробити на городі в дощ, щоб захистити врожай — поради дачникам

Дощ заливає город — як можна ефективно захистити свій врожай
Сильні зливи надворі вважаються корисними для врожаю на городі, але коли їх багато, це може стати справжньою проблемою, тому з цим варто щось робити. Досвідчені дачники розповіли, як можна захистити свій врожай від затяжних опадів, щоб не залишитися ні з чим.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Рівень вологості ґрунту на городі повинна становити десь 60-70%, а коли цей відсоток підвищується, коріння може почати гнити. Найбільше від сильних опадів можуть страждати огірки з помідорами, а також капуста. Однак, щоб не залишитися без врожаю, необхідно захистити рослини від дощу.
Як можна вберегти врожай від зливів
Розпушування ґрунту
Досвідчені дачники наголошують, що найбільш корисним буде використати цей метод для помідорів, адже цей овоч не любить надмірної кількості води. Річ у тім, що надлишок вологи може змусити коріння гнити і спровокувати поширення гнилі на зав’язі та листях.
Щоб цього уникнути, регулярно розпушуйте ґрунт навколо рослин і встановіть над ними маленький навіс для захисту від дощу.
Використання спанбонду
Щоб захистити рослини від дощу, розкладіть цей матеріал на землі під листям, щоб уникнути прямого контакту з вологою. Річ у тому, що через надмірну кількість води листя рослин може нашкодити загальному розвитку.
Спанбонд стане ефективним захистом для листків таких баштанних культур, як:
- Гарбузи
- Кабачки
- Кавуни
- Дині
Використання деревного попелу, гірчиці та гашеного вапна
Якщо ваші рослини після дощу атакують слимаки, а це особливо стосується капусти, тоді розкидайте навколо рослини деревний попіл. Ще можете захистити культури від слимаків розчином гірчиці та вапном у гашеному стані.
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