Чим накрити рослини на городі, щоб захистити їх від заморозків у квітні 2025 — поради дачникам

Людина, яка укриває кущ троянди на городі. Фото: Epic Gardening

На календарі — середина весни, але вночі ще є невеликі заморозки, тому необхідно подбати про рослини на городі. Якщо ви не хочете, щоб "мінусова" температура нашкодила культурам, дізнайтеся, як їх можна захистити і чому краще не використовувати мішки для сміття.

Про це розповідає House Digest.

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Чому не можна вкривати рослини мішками для сміття

Деякі дачники вкривають рослини на городі мішками для сміття, намагаючись захистити їх від заморозків. Однак, робити це категорично не варто, адже вони зроблені зі шкідливого матеріалу. Йдеться про поліетилен низької щільності, який підвищує ризик пошкодження рослин заморозками, відводячи від них тепло.

Пластик також не дає повітрю проникати до рослин, хоча в холоди це особливо важливо. Тобто, пакети накопичують вологу, яка може нашкодити рослинам, коли надворі "мінус".

Жінка, яка накриває рослину мішком для сміття. Фото: скриншот з YouTube

Чим краще покривати рослини в заморозки

Досвідчені дачники рекомендують вкривати рослини в заморозки матеріалом, який покращує ізоляцію і забезпечує доступ кисню. Йдеться про звичайну тканину, яка витримує морози. Якщо під рукою більше нічого немає, можна скористатися старими ковдрами, рушниками і простирадлами.

Молоді дерева можна вкрити мішковиною, адже вона довго зберігається і забезпечує рослини повітрям.

Процес укриття рослини на городі. Фото: Jardineries Botanix

Як правильно вкривати рослини від морозів

Дачники з досвідом рекомендують ставити укриття навколо або над рослинами так, щоб вони не контактували між собою. Для цього можна скористатися колами, стовпами або іншими предметами, які є під рукою.

Щойно ви встановили укриття, переконайтеся, що воно надійно закріплене. Справа в тому, що холодний вітер надворі може зламати укриття, і всі ваші зусилля підуть "коту під хвіст". Також вдень потрібно зняти захист, коли надворі теплішає.

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