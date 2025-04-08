Чем накрыть растения на огороде, чтобы защитить их от заморозков в апреле 2025 года — советы дачникам

Человек, который укрывает куст розы на огороде. Фото: Epic Gardening

На календаре — середина весны, но ночью еще есть небольшие заморозки, поэтому необходимо позаботиться о растениях на огороде. Если вы не хотите, чтобы "минусовая" температура навредила культурам, узнайте, как их можно защитить и почему лучше не использовать мешки для мусора.

Об этом рассказывает House Digest.

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Почему нельзя укрывать растения мешками для мусора

Некоторые дачники укрывают растения на огороде мешками для мусора, пытаясь защитить их от заморозков. Однако делать это категорически не стоит, ведь они сделаны из вредного материала. Речь идет о полиэтилене низкой плотности, который повышает риск повреждения растений заморозками, отводя от них тепло.

Пластик также не дает воздуху проникать к растениям, хотя в холода это особенно важно. То есть пакеты накапливают влагу, которая может навредить растениям, когда на улице минус.

Женщина, которая накрывает растение мешком для мусора. Фото: скриншот с YouTube

Чем лучше укрывать растения в заморозки

Опытные дачники рекомендуют укрывать растения в заморозки материалом, который улучшает изоляцию и обеспечивает доступ кислорода. Речь идет об обычной ткани, которая выдерживает морозы. Если под рукой больше ничего нет, можно воспользоваться старыми одеялами, полотенцами и простынями.

Молодые деревья можно укрыть мешковиной, ведь она долго хранится и обеспечивает растения воздухом.

Процесс укрытия растения на огороде. Фото: Jardineries Botanix

Как правильно укрывать растения от морозов

Дачники с опытом рекомендуют ставить укрытие вокруг или над растениями так, чтобы они не контактировали между собой. Для этого можно воспользоваться кругами, столбами или другими предметами, которые есть под рукой.

Как только вы установили укрытие, убедитесь, что оно надежно закреплено. Дело в том, что холодный ветер на улице может сломать укрытие, и все ваши усилия пойдут "коту под хвост". Также днем нужно снять защиту, когда на улице теплеет.

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