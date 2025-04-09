Что сделать на огороде в дождь, чтобы защитить урожай — советы дачникам

Дождь заливает огород — как можно эффективно защитить свой урожай
Сильные ливни на улице считаются полезными для урожая на огороде, но когда их много, это может стать настоящей проблемой, поэтому с этим стоит что-то делать. Опытные дачники рассказали, как можно защитить свой урожай от затяжных осадков, чтобы не остаться ни с чем.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Уровень влажности почвы на огороде должен составлять где-то 60-70%, а когда этот процент повышается, корни могут начать гнить. Больше всего от сильных осадков могут страдать огурцы с помидорами, а также капуста. Однако, чтобы не остаться без урожая, необходимо защитить растения от дождя.
Как можно уберечь урожай от ливней
Рыхление почвы
Опытные дачники отмечают, что наиболее полезным будет использовать этот метод для помидоров, ведь этот овощ не любит чрезмерного количества воды. Дело в том, что избыток влаги может заставить корни гнить и спровоцировать распространение гнили на завязи и листьях.
Чтобы этого избежать, регулярно рыхлите почву вокруг растений и установите над ними маленький навес для защиты от дождя.
Использование спанбонда
Чтобы защитить растения от дождя, разложите этот материал на земле под листьями, чтобы избежать прямого контакта с влагой. Дело в том, что из-за чрезмерного количества воды листья растений могут навредить общему развитию.
Спанбонд станет эффективной защитой для листьев таких бахчевых культур, как:
- Тыквы
- Кабачки
- Арбузы
- Дыни
Использование древесной золы, горчицы и гашеной извести
Если ваши растения после дождя атакуют слизни, а это особенно касается капусты, тогда разбросайте вокруг растения древесную золу. Еще можете защитить культуры от слизней раствором горчицы и известью в гашеном состоянии.
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