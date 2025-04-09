Что сделать на огороде в дождь, чтобы защитить урожай — советы дачникам

Дачница, которая копает на огороде. Фото: Decorexpro

Сильные ливни на улице считаются полезными для урожая на огороде, но когда их много, это может стать настоящей проблемой, поэтому с этим стоит что-то делать. Опытные дачники рассказали, как можно защитить свой урожай от затяжных осадков, чтобы не остаться ни с чем.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Уровень влажности почвы на огороде должен составлять где-то 60-70%, а когда этот процент повышается, корни могут начать гнить. Больше всего от сильных осадков могут страдать огурцы с помидорами, а также капуста. Однако, чтобы не остаться без урожая, необходимо защитить растения от дождя.

Сапоги с цветами и зонт на огороде в дождь. Фото: Pinterest

Как можно уберечь урожай от ливней

Рыхление почвы

Опытные дачники отмечают, что наиболее полезным будет использовать этот метод для помидоров, ведь этот овощ не любит чрезмерного количества воды. Дело в том, что избыток влаги может заставить корни гнить и спровоцировать распространение гнили на завязи и листьях.

Чтобы этого избежать, регулярно рыхлите почву вокруг растений и установите над ними маленький навес для защиты от дождя.

Процедура рыхления почвы на огороде. Фото: Freepik

Использование спанбонда

Чтобы защитить растения от дождя, разложите этот материал на земле под листьями, чтобы избежать прямого контакта с влагой. Дело в том, что из-за чрезмерного количества воды листья растений могут навредить общему развитию.

Спанбонд станет эффективной защитой для листьев таких бахчевых культур, как:

Тыквы

Кабачки

Арбузы

Дыни

Использование древесной золы, горчицы и гашеной извести

Если ваши растения после дождя атакуют слизни, а это особенно касается капусты, тогда разбросайте вокруг растения древесную золу. Еще можете защитить культуры от слизней раствором горчицы и известью в гашеном состоянии.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить растения на огороде от весенних заморозков.

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