Можно ли выходить на огород в Троицу 2025 — советы дачникам

Дачник, который работает на огороде. Фото: Berkebun

В воскресенье, восьмого июня 2025 года, в Украине отмечают большой церковный праздник — Троицу. Узнайте, что стоит сделать в этот день, можно ли возиться на огороде и считается ли большим грехом труд на земле в один из самых больших дней года.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом моменте.

Реклама

Читайте также:

Что стоит сделать в Троицу

Троица, которую также называют Пятидесятница, — это один из 12 крупнейших церковных праздников в календаре. Этот день посвящен схождению Святого Духа на апостолов и является очень священным. В Троицу всем верующим рекомендуется:

Молиться в храмах

Отдыхать в кругу семьи

Заниматься хорошими делами в виде помощи и милосердия

Изображение Отца, Сына и Святого Духа. Фото иллюстративное: Pinterest

Можно ли возиться на огороде в Троицу

По народным приметам, работать на огороде в этот большой церковный праздник не стоит. В народе считают, что труд на земле в Троицу может не принести желаемых результатов, поскольку люди верят, что земля в этот день также "отдыхает" и "празднует".

Но если вам срочно нужно выйти на огород, например, спасать урожай от непогоды, то это не будет большим грехом. Дело в том, что в таком случае речь идет о сохранении важных для жизни ресурсов. Поэтому в таком случае вы можете выйти на огород, чтобы ухаживать за урожаем.

Дачница, которая собирает урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Троица должна быть посвящена духовному исцелению, а не материальному, а если человек весь день на огороде и не может выделить времени на молитвы, это считается грехом. Если у вас есть возможность сделать что-то на огороде в другой день, лучше так и поступить. Но если все настолько критично, вы можете выйти на огород, но вместе с этим стоит еще и помолиться.

Напомним, мы писали о том, что нужно обязательно сделать на огороде в июне.

Ранее мы рассказывали о том, какой овощ категорически нельзя сажать на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить свой урожай на огороде от дождя.