Можно ли выходить на огород в Троицу 2025 — советы дачникам

Троица 2025 — грех ли работать на огороде восьмого июня
В воскресенье, восьмого июня 2025 года, в Украине отмечают большой церковный праздник — Троицу. Узнайте, что стоит сделать в этот день, можно ли возиться на огороде и считается ли большим грехом труд на земле в один из самых больших дней года.
Новини.LIVE подробно рассказывает об этом моменте.
Что стоит сделать в Троицу
Троица, которую также называют Пятидесятница, — это один из 12 крупнейших церковных праздников в календаре. Этот день посвящен схождению Святого Духа на апостолов и является очень священным. В Троицу всем верующим рекомендуется:
- Молиться в храмах
- Отдыхать в кругу семьи
- Заниматься хорошими делами в виде помощи и милосердия
Можно ли возиться на огороде в Троицу
По народным приметам, работать на огороде в этот большой церковный праздник не стоит. В народе считают, что труд на земле в Троицу может не принести желаемых результатов, поскольку люди верят, что земля в этот день также "отдыхает" и "празднует".
Но если вам срочно нужно выйти на огород, например, спасать урожай от непогоды, то это не будет большим грехом. Дело в том, что в таком случае речь идет о сохранении важных для жизни ресурсов. Поэтому в таком случае вы можете выйти на огород, чтобы ухаживать за урожаем.
Троица должна быть посвящена духовному исцелению, а не материальному, а если человек весь день на огороде и не может выделить времени на молитвы, это считается грехом. Если у вас есть возможность сделать что-то на огороде в другой день, лучше так и поступить. Но если все настолько критично, вы можете выйти на огород, но вместе с этим стоит еще и помолиться.
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