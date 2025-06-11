Как спасти растения на огороде от ржавчины — эффективный метод, советы дачникам

Признак наличия ржавчины на листьях растения. Фото: Decorexpro

Наличие вредителей и заболеваний на огороде и в саду — это одна из настоящих проблем для каждого дачника, в частности, очень часто можно встретить ржавчину на растениях. Чтобы вовремя спасти культуры от этой болезни, необходимо знать о самых эффективных методах борьбы с ней.

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Если для заболеваний будут благоприятные условия, они могут мгновенно заразить огородные и садовые культуры. Поэтому нужно обязательно осматривать листья и стебли растений, чтобы определить, нет ли на них симптомов болезней и развития грибковых инфекций.

Например, очень часто можно встретить на растениях наличие ржавчины, которая портит урожай. Если вы заметили первые признаки этого заболевания на огороде или в саду, срочно убирайте его. А для этого вам нужно знать, как именно это делать, чтобы не навредить культурам.

Какие есть признаки наличия ржавчины на растениях

Прежде, чем использовать какие-то средства, осмотрите растения на наличие этой болезни. Если вы видите своего рода коричневые пустулы на стеблях и листьях растений, которые заполнены спорами грибов, это означает, что культуры пострадали от ржавчины.

Наличие ржавчины на листьях растения. Фото: Decorexpro

Эти споры вызревают вместе с растениями, а в осеннее время года они имеют коричневый цвет. Эта болезнь развивается тогда, когда воздух с почвой слишком влажные, когда вы внесли очень много удобрений с содержанием азота и когда культурам не хватает калия.

Обычно от ржавчины страдают такие растения, как:

Розы

Гвоздики

Герань

Гипсофила

Как можно бороться с ржавчиной на растениях

Чтобы избавиться от ржавчины, уберите пострадавшие растения и сожгите их за пределами своего участка. Затем обработайте места, где у вас росли эти культуры, известью в количестве 200-300 грамм на один квадратный метр. А еще стоит обработать эти участки препаратами с содержанием меди.

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