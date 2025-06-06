Як зекономити на овочах — сім культур, які дешевше виростити на городі, ніж купити

Овочі на городі, які допоможуть заощадити гроші. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на овочі та зелень у супермаркетах навіть у сезон викликають, м'яко кажучі, здивування та шок. Та й якість не завжди може відповідати очікуванням. Але якщо у вас є, хоча б, маленька присадибна ділянка, можна забезпечити себе деякими овочами самостійно. У червні саме час закласти город, який допоможе суттєво зекономити на продуктах.

Які городні культури набагато вигідніше вирощувати самостійно, ніж купувати, поділився портал Southern Living.

Реклама

Читайте також:

Що вигідніше вирощувати на городі — сім овочів, які коштують дорожче в магазині

З огляду на постійне зростання цін у магазинах, дедалі більше українців задумуються над тим, як зменшити витрати на харчування. Один із найпростіших способів — вирощування овочів власноруч. Проте не всі культури однаково вигідні.

Досвідчені городники радять вирощувати самостійно ці сім найприбутковіших культур:

1. Пряні трави (базилік, кріп, петрушка, розмарин, руккола тощо)

Зелень — одна з найдорожчих позицій у магазинах, навіть влітку. Водночас виростити її надзвичайно легко навіть у горщиках на підвіконні чи балконі. Більшість трав не потребують складного догляду, стійкі до посухи та швидко відновлюються після зрізання.

Особливо вигідно вирощувати розмарин — він не лише ароматна приправа, а й декоративна рослина з вічнозеленим листям і маленькими квітами. За словами агрономів, розмарин краще мати у вигляді куща, ніж постійно купувати фасовану зелень, яка швидко в'яне.

Жінка доглядає за травами в саду. Фото: istockphoto.com

2. Перець

Перець — проста у вирощуванні культура, яка дає стабільний врожай і рідко хворіє. Він витривалий до шкідників і непогано переносить коливання температур. Для доброго результату перцю потрібна волога і пухкий ґрунт, але в іншому догляд мінімальний. Зважаючи на його ціну в магазинах, вирощування перцю — справді вигідна справа.

Збір врожаю солодкого перцю. Фото: shutterstock.com

3. Помідори (особливо чері)

Томати — одна з найуживаніших овочевих культур, особливо в літній сезон. Серед найвигідніших для вирощування — томати чері: вони менш вибагливі, краще плодоносять і швидше дозрівають. Для підтримки рослин достатньо встановити опору або сітку, щоб кущі не ламалися. Один-два кущі чері томатів можуть забезпечити вас урожаєм на весь сезон.

Збір врожаю помідорів. Фото: shutterstock.com

4. Зелена квасоля

Це одна з найпростіших культур у вирощуванні: достатньо посіяти насіння прямо у відкритий ґрунт. При належному догляді квасоля дає врожай протягом усього літа. Крім того, вона не потребує великої площі та швидко дає плоди. У супермаркетах свіжа квасоля коштує чимало, тому вигода очевидна.

Посів зеленої квасолі для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

5. Спаржа

Хоча спаржа вимагає певного часу на укорінення, це багаторічна культура, яка здатна плодоносити до 20 років поспіль. За словами агрономів, після другого-третього року врожай з кожним сезоном лише зростає. Вона не тільки окуповується з часом, а й стає справжнім городнім "скарбом".

Збір врожаю спаржі на городі. Фото: shutterstock.com

6. Кабачки та цукіні

Ці овочі дають надзвичайно щедрий врожай навіть при мінімальному догляді. Достатньо кількох кущів, щоб забезпечити себе та родину свіжими кабачками на все літо. У магазинах ж ціна на кабачки коливається, особливо на початку сезону, тож власний урожай — реальна економія.

Врожай цукіні на городі. Фото: stock.adobe.com

7. Огірки

Огірки — ще одна проста та швидка у догляді культура. Сіють їх прямо в ґрунт, а вже через 1-1,5 місяця можна збирати врожай. Декілька кущів на грядці або в теплиці дадуть багато хрустких плодів, які ідеальні для салатів і консервування. Огірки часто дорожчають у спеку — тому мати свої вигідно.

Великі огірки на городі. Фото: shutterstock.com

Раніше ми писали, які сорти томатів не бояться спеки та подарують багатий врожай.

Нагадаємо, ми ділилися, які цукрові сорти кукурудзи слід посіяти на городі у 2025 році.

Також ми розповідали, які поширені звички садівників виснажують ґрунт і знищують урожай.