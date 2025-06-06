Як зекономити на овочах — сім культур, які дешевше виростити на городі, ніж купити

Ці сім овочів дешевше виростити, ніж купити — що садити на городі
Ціни на овочі та зелень у супермаркетах навіть у сезон викликають, м'яко кажучі, здивування та шок. Та й якість не завжди може відповідати очікуванням. Але якщо у вас є, хоча б, маленька присадибна ділянка, можна забезпечити себе деякими овочами самостійно. У червні саме час закласти город, який допоможе суттєво зекономити на продуктах.
Які городні культури набагато вигідніше вирощувати самостійно, ніж купувати, поділився портал Southern Living.
Що вигідніше вирощувати на городі — сім овочів, які коштують дорожче в магазині
З огляду на постійне зростання цін у магазинах, дедалі більше українців задумуються над тим, як зменшити витрати на харчування. Один із найпростіших способів — вирощування овочів власноруч. Проте не всі культури однаково вигідні.
Досвідчені городники радять вирощувати самостійно ці сім найприбутковіших культур:
1. Пряні трави (базилік, кріп, петрушка, розмарин, руккола тощо)
Зелень — одна з найдорожчих позицій у магазинах, навіть влітку. Водночас виростити її надзвичайно легко навіть у горщиках на підвіконні чи балконі. Більшість трав не потребують складного догляду, стійкі до посухи та швидко відновлюються після зрізання.
Особливо вигідно вирощувати розмарин — він не лише ароматна приправа, а й декоративна рослина з вічнозеленим листям і маленькими квітами. За словами агрономів, розмарин краще мати у вигляді куща, ніж постійно купувати фасовану зелень, яка швидко в'яне.
2. Перець
Перець — проста у вирощуванні культура, яка дає стабільний врожай і рідко хворіє. Він витривалий до шкідників і непогано переносить коливання температур. Для доброго результату перцю потрібна волога і пухкий ґрунт, але в іншому догляд мінімальний. Зважаючи на його ціну в магазинах, вирощування перцю — справді вигідна справа.
3. Помідори (особливо чері)
Томати — одна з найуживаніших овочевих культур, особливо в літній сезон. Серед найвигідніших для вирощування — томати чері: вони менш вибагливі, краще плодоносять і швидше дозрівають. Для підтримки рослин достатньо встановити опору або сітку, щоб кущі не ламалися. Один-два кущі чері томатів можуть забезпечити вас урожаєм на весь сезон.
4. Зелена квасоля
Це одна з найпростіших культур у вирощуванні: достатньо посіяти насіння прямо у відкритий ґрунт. При належному догляді квасоля дає врожай протягом усього літа. Крім того, вона не потребує великої площі та швидко дає плоди. У супермаркетах свіжа квасоля коштує чимало, тому вигода очевидна.
5. Спаржа
Хоча спаржа вимагає певного часу на укорінення, це багаторічна культура, яка здатна плодоносити до 20 років поспіль. За словами агрономів, після другого-третього року врожай з кожним сезоном лише зростає. Вона не тільки окуповується з часом, а й стає справжнім городнім "скарбом".
6. Кабачки та цукіні
Ці овочі дають надзвичайно щедрий врожай навіть при мінімальному догляді. Достатньо кількох кущів, щоб забезпечити себе та родину свіжими кабачками на все літо. У магазинах ж ціна на кабачки коливається, особливо на початку сезону, тож власний урожай — реальна економія.
7. Огірки
Огірки — ще одна проста та швидка у догляді культура. Сіють їх прямо в ґрунт, а вже через 1-1,5 місяця можна збирати врожай. Декілька кущів на грядці або в теплиці дадуть багато хрустких плодів, які ідеальні для салатів і консервування. Огірки часто дорожчають у спеку — тому мати свої вигідно.
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