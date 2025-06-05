Які два сорти помідорів витримують холод і спеку та дають шалений врожай

Жінка збирає врожай помідорів. Фото: Alamy

Цього річ погода виявилась неймовірно капризною, то холод, то спека, то кілька днів поспіль ллє злива, а то палить сонце. Виростити багатий врожай в таких умовах надскладна задача. Особливо якщо мова йде про томати. Але досвідчені городники знають секрет — правильно підібраний сорт. У 2025 році цілих два стали фаворитами — вони не бояться ні холоду, ні спеки, і стабільно плодоносять.

Які саме витривалі сорти помідорів варто посадити на городі у 2025 році, щоб уникнути клопоту та насолодитися фантастичним врожаєм, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація".

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1. "Монгольський карлик"

Цей низькорослий сорт помідорів давно полюбили городники у північних і східних областях України, де літо може бути коротким і несподіваним. Він ідеально переносить нестабільний клімат і не боїться літньої спеки. Його кущі формуються компактно, не витягуються вгору, але завдяки потужній кореневій системі чудово зав'язують плоди навіть у найспекотніші дні.

Переваги сорту "Монгольський карлик":

надраннє дозрівання — томати стигнуть до появи фітофтори;

висока стійкість до температурних коливань;

ідеально підходить для відкритого ґрунту;

мінімальний догляд і стабільний результат.

Жінка збирає врожай помідорів. Фото: istockphoto.com

2. "Лотос"

Ще один лідер сезону 2025 року — сорт томатів "Лотос". Найкраще показує себе в регіонах із різкими погодними змінами. Він універсальний, невибагливий і чудово почувається як на відкритому повітрі, так і під плівкою. Йому не страшні ні прохолодні ночі, ні денна спека. Навіть у посушливу погоду цей сорт продовжує формувати зав'язь і рясно плодоносити.

Єдиний нюанс — при транспортуванні на далекі відстані плоди можуть розтріскуватися. Тому їх краще споживати свіжими або переробляти вдома.

Чому варто посадити саме "Лотос":

витривалість до спеки, холоду і посухи;

соковиті, м'ясисті, цукристі плоди з яскравим ароматом;

добре підходить для салатів та соків.

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