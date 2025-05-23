Які сорти редиски посадити на городі 2025 року — три найсолодші та найврожайніші

Городник тримає в руках врожай редиски. Фото: freepik.com

Редиска — улюблений весняний та літній овоч багатьох українців. Він незамінний у більшості вітамінних салатах. Однак знайти дійсно смачний та соковитий сорт, який не гірчитиме, не так просто, як здається. Досвідчені дачники виділили трьох фаворитів 2025 року, які добре ростуть у наших кліматичних умовах та радують чудовим смаком й урожайністю.

Яку редиску варто посадити на городі цього сезону, щоб буквально через 3-4 тижні насолоджуватись першими хрусткими плодами, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "На пенсії".

Реклама

Читайте також:

Три найсолодші та найурожайніші сорти редиски 2025 року

Для отримання соковитої, хрусткої редиски без гіркоти в умовах українського клімату сміливо обирайте ці сорти:

1. Французький сніданок

Один із найпопулярніших ранніх сортів редиски, який готовий до збору вже через 25-30 днів після посіву. Ідеально підходить як для теплиць, так і для відкритого ґрунту. Форма плоду циліндрична, а колір — червоно-білий. Смак має ніжний з легкою гостринкою.

Переваги сорту редиски Французький сніданок:

висока врожайність;

стійкість до хвороб;

стійкість до погодних стресів (не боїться похолодань і не втрачає соковитості навіть у дощову весну).

Велика редиска на городі. Фото: stock.adobe.com

2. Сора

Цей сорт редиски стане справжньою знахідкою для нетерплячих городників. Збирати можна вже через 20 днів після посіву. Ідеально підходить для ранньої весни, коли інші сорти ще тільки проростають. Овоч виростає круглої форми насичено-червоний. Смак м’який, без гіркоти.

Переваги сорту Сора:

стійкість до приморозків;

відсутність стрілкування;

стійкість до перезволоження;

однорідні, соковиті плоди, які чудово підходять як для свіжого споживання, так і для продажу.

Городник тримає в руках врожай редиски. Фото: freepik.com

3. Дієго

Ранньостиглий сорт, який дає стабільний врожай вже за 25 днів після висіву. Сорт чудово адаптується до різних регіонів України — від Закарпаття до Слобожанщини. Червоний соковитий овоч виростає ідеально круглим. Має приємний смак з легкою гостринкою.

Переваги:

висока стійкість до хвороб;

стабільна врожайність;

пружна м'якоть;

яскравий вигляд (хороший вибір для тих, хто збирається торгувати овочем).

Раніше ми розповідали, чим можна полити редиску, щоб виросла соковита та смачна.

Нагадаємо, ми ділилися, які сорти помідорів варто посадити на городі 2025 року.

Також пропонуємо вам дізнатися, коли сіяти гарбуз у відкритий ґрунт у 2025 році, як правильно вибрати місце для посадки.