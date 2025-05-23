Какие сорта редиса посадить на огороде в 2025 году — три самых сладких и урожайных

Огородник держит в руках урожай редиса. Фото: freepik.com

Редис — любимый весенний и летний овощ многих украинцев. Он незаменим в большинстве витаминных салатов. Однако найти действительно вкусный и сочный сорт, который не будет горчить, не так просто, как кажется. Опытные дачники выделили трех фаворитов 2025 года, которые хорошо растут в наших климатических условиях и радуют превосходным вкусом и урожайностью.

Какую редиску стоит посадить на огороде в этом сезоне, чтобы буквально через 3-4 недели наслаждаться первыми хрустящими плодами, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "На пенсії".

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Для получения сочной, хрустящей редиски без горечи в условиях украинского климата смело выбирайте эти сорта:

1. Французский завтрак

Один из самых популярных ранних сортов редиса, который готов к сбору уже через 25-30 дней после посева. Идеально подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Форма плода цилиндрическая, а цвет — красно-белый. Вкус имеет нежный с легкой остринкой.

Преимущества сорта редиса Французский завтрак:

высокая урожайность;

устойчивость к болезням;

устойчивость к погодным стрессам (не боится похолоданий и не теряет сочности даже в дождливую весну).

Крупный редис на огороде. Фото: stock.adobe.com

2. Сора

Этот сорт редиса станет настоящей находкой для нетерпеливых огородников. Собирать можно уже через 20 дней после посева. Идеально подходит для ранней весны, когда другие сорта еще только прорастают. Овощ вырастает круглой формы насыщенно-красный. Вкус мягкий, без горечи.

Преимущества сорта Сора:

устойчивость к заморозкам;

отсутствие стрелкования;

устойчивость к переувлажнению;

однородные, сочные плоды, которые прекрасно подходят как для свежего потребления, так и для продажи.

Огородник держит в руках урожай редиса. Фото: freepik.com

3. Диего

Раннеспелый сорт, который дает стабильный урожай уже через 25 дней после посева. Сорт прекрасно адаптируется к разным регионам Украины — от Закарпатья до Слобожанщины. Красный сочный овощ вырастает идеально круглым. Имеет приятный вкус с легкой остринкой.

Преимущества:

высокая устойчивость к болезням;

стабильная урожайность;

упругая мякоть;

яркий вид (хороший выбор для тех, кто собирается торговать овощем).

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