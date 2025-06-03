Який сорт кукурудзи посіяти 2025 року — найсолодші фаворити в Україні

Городниця збирає врожай цукрової кукурудзи. Фото: shutterstock.com

Неможливо уявити собі літо без солодкої ароматної гарячої кукурудзи. Багато дачників та городників висаджують цю культуру на своїх ділянках. Але нерідко вона виростає твердою та несмачною. Вся річ у правильному виборі сорту — це ключ до ідеального врожаю.

Які сорти кукурудзи стали справжніми фаворитами серед українських городників у 2025 році, Новини.LIVE розповідає з посиланням на портал "Сенсація". Саме вони забезпечать вас довгими качанами з ніжними та солодкими зернятками, а головне — будуть прості у вирощуванні.

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Чому важливо обрати правильний сорт кукурудзи

Кукурудза давно зарекомендувала себе як одна з найневибагливіших городніх культур, яку багато українців висівають. Її можна вирощувати навіть без регулярного догляду, адже рослина:

витримує посуху;

не боїться стресів;

не вимагає постійного поливу.

Проте не кожен сорт дасть вам цукрові, соковиті качани. Щоб отримати дійсно солодку кукурудзу з ніжними зернами, важливо обрати перевірений сорт або гібрид.

Правильний сорт:

дасть більшу кількість повноцінних качанів навіть за мінімального догляду;

має генетичну стійкість до поширених захворювань або шкідників кукурудзи, що зменшує потребу в обробці хімікатами;

краще витримує спеку.

Врожай кукурудзи на городі. Фото: istockphoto.com

Три найсолодші сорти кукурудзи для посіву в Україні у 2025 році

1. Honey Bantam — класика солодкої кукурудзи

Цей сорт заслужено вважається світовим фаворитом серед цукрової кукурудзи. Його зерна мають насичений смак, який повністю розкривається під час варіння чи смаження.

Головні переваги:

суперранній термін дозрівання;

великі качани;

виражений солодкий смак;

підходить для вирощування в різних регіонах України.

2. Golden Bantam Improved — м'які цукрові зернятка та стабільний врожай

Це покращена версія класичного Golden Bantam. Хоча качани трохи коротші, смак у зерен м'якший і ніжніший.

Переваги цього сорту кукурудзи:

стійкий до хвороб;

не боїться перепадів температури;

ідеальний для варіння;

гарна адаптація до різних ґрунтів.

3. Incredible F1 — гібрид із надзвичайною солодкістю

Цей гібрид став улюбленцем багатьох українських городників. Його зерна — надзвичайно соковиті, солодкі й ніжні.

Переваги:

висока врожайність;

тривалий термін зберігання;

висока стійкість до захворювань.

Важливо: оскільки це гібрид першого покоління (F1), зібрані зерна не варто використовувати для наступного посіву — рослина втратить сортові якості.

Врожай солодкої кукурудзи. Фото: istockphoto.com

Які ще сорти кукурудзи варто розглянути

Окрім лідерів, городники також позитивно відгукуються про такі сорти, як:

Spirit F1 — дуже ранній та солодкий;

Lancelot F1 — витривалий, із довгими качанами;

Sundance — має м'який смак і красивий колір.

Як виростити дійсно солодку кукурудзу — прості поради

Щоб обраний сорт розкрив увесь свій потенціал, дотримуйтеся кількох простих рекомендацій:

Обирайте добре освітлену ділянку. Кукурудза любить сонце. Ґрунт має бути пухким та родючим. Добре працює легка суглинка або чорнозем. Можна висаджувати поруч з гарбузами чи картоплею. Ці культури не конкурують із кукурудзою за ресурси. Полив — за потреби, не надто часто. Кукурудза витривала до посухи.

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