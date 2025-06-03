Какой сорт кукурузы посеять в 2025 году — самые сладкие фавориты в Украине

Огородница собирает урожай сахарной кукурузы. Фото: shutterstock.com

Невозможно представить себе лето без сладкой ароматной горячей кукурузы. Многие дачники и огородники высаживают эту культуру на своих участках. Но нередко она вырастает твердой и невкусной. Все дело в правильном выборе сорта — это ключ к идеальному урожаю.

Какие сорта кукурузы стали настоящими фаворитами среди украинских огородников в 2025 году, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація". Именно они обеспечат вас длинными початками с нежными и сладкими зернышками, а главное — будут просты в выращивании.

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Почему важно выбрать правильный сорт кукурузы

Кукуруза давно зарекомендовала себя как одна из самых неприхотливых огородных культур, которую многие украинцы высевают. Ее можно выращивать даже без регулярного ухода, ведь растение:

выдерживает засуху;

не боится стрессов;

не требует постоянного полива.

Однако не каждый сорт даст вам сахарные, сочные початки. Чтобы получить действительно сладкую кукурузу с нежными зернами, важно выбрать проверенный сорт или гибрид.

Правильный сорт:

даст большее количество полноценных початков даже при минимальном уходе;

имеет генетическую устойчивость к распространенным заболеваниям или вредителям кукурузы, что уменьшает потребность в обработке химикатами;

лучше выдерживает жару.

Урожай кукурузы на огороде. Фото: istockphoto.com

Три самые сладкие сорта кукурузы для посева в Украине в 2025 году

1. Honey Bantam — классика сладкой кукурузы

Этот сорт заслуженно считается мировым фаворитом среди сахарной кукурузы. Его зерна имеют насыщенный вкус, который полностью раскрывается во время варки или жарки.

Главные преимущества:

суперранний срок созревания;

крупные початки;

выраженный сладкий вкус;

подходит для выращивания в различных регионах Украины.

2. Golden Bantam Improved — мягкие сахарные зернышки и стабильный урожай

Это улучшенная версия классического Golden Bantam. Хотя початки немного короче, вкус у зерен мягче и нежнее.

Преимущества этого сорта кукурузы:

устойчив к болезням;

не боится перепадов температуры;

идеален для варки;

хорошая адаптация к различным почвам.

3. Incredible F1 — гибрид с необычайной сладостью

Этот гибрид стал любимцем многих украинских огородников. Его зерна — чрезвычайно сочные, сладкие и нежные.

Преимущества:

высокая урожайность;

длительный срок хранения;

высокая устойчивость к заболеваниям.

Важно: поскольку это гибрид первого поколения (F1), собранные зерна не стоит использовать для следующего посева — растение потеряет сортовые качества.

Урожай сладкой кукурузы. Фото: istockphoto.com

Какие еще сорта кукурузы стоит рассмотреть

Кроме лидеров, огородники также положительно отзываются о таких сортах, как:

Spirit F1 — очень ранний и сладкий;

Lancelot F1 — выносливый, с длинными початками;

Sundance — имеет мягкий вкус и красивый цвет.

Как вырастить действительно сладкую кукурузу — простые советы

Чтобы выбранный сорт раскрыл весь свой потенциал, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

Выбирайте хорошо освещенный участок. Кукуруза любит солнце. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Хорошо работает легкая суглинка или чернозем. Можно высаживать рядом с тыквой или картофелем. Эти культуры не конкурируют с кукурузой за ресурсы. Полив — по необходимости, не слишком часто. Кукуруза вынослива к засухе.

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