Які звички садівників небезпечні для городу та врожаю — сім поширених помилок

Дівчина працює на городі. Фото: freepik.com

Кожен дачник та городник має свої секрети з вирощування рослин та підходи до догляду за ділянкою. Але навіть найдосвідченіші можуть припускатися помилок, які непомітно, але впевнено виснажують ґрунт і знижують врожайність.

Новини.LIVE з посиланням на Styler розповідає, які сім найпоширеніших звичок шкодять вашому городу та саду.

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1. Перевантаження себе роботою

Садівництво — це не марафон без фінішу. Якщо кожен день у городі закінчується болем у спині та втомою, ви, ймовірно, працюєте неефективно.

Що робити:

використовуйте високі грядки, крапельне зрошення, елементи природного землеробства;

плануйте посадки під власні сили — менше, але якісніше;

оптимізуйте час і навантаження, щоб сад приносив задоволення, а не втому.

Городник працює на ділянці. Фото: shutterstock.com

2. Ігнорування здоров'я ґрунту

Ґрунт — це основа врожаю, живий організм, який потребує турботи.

Що шкодить:

часте перекопування, яке знищує мікрофлору;

відсутність органічних підживлень.

Як покращити:

вносьте щороку компост або перегній;

відмовтесь від глибокого перекопування — замініть його на розпушування.

3. Бур'яни, які встигають дати насіння

Один бур'ян може дати тисячі насінин, які засіють ваш город на роки вперед. Видаляйте бур'яни до цвітіння та не давайте насінню шансу потрапити в ґрунт. Найагресивніші рослини-шкідники:

лобода;

щириця;

берізка;

суріпиця;

кульбаба.

4. Гола земля — ворог родючості

Оголені грядки швидко втрачають вологу, перегріваються й тріскають. Тому обов'язково використовуйте мульчу: солому, тирсу, кору, сіно. Також сійте на ділянці сидерати після збору врожаю.

Посадка рослин на городі. Фото: freepik.com

5. Надмірно щільні посадки

Коли рослинам тісно, вони борються за ресурси — це знижує врожайність і якість плодів. Наприклад, морква, посаджена занадто густо, виросте дрібною.

Дотримуйтеся рекомендованої відстані між рослинами. А також обов'язково проріджуйте сходи.

6. Висадка лише махрових гібридів

Махрові квіти красиві, але марні для бджіл і метеликів — вони не містять нектару та пилку.

Альтернатива:

висаджуйте прості, відкриті квіти з різним терміном цвітіння;

обирайте сорти, близькі до місцевих — вони приваблюють запилювачів.

Таким чином ви підтримаєте біорізноманіття та допоможете своєму майбутньому врожаю.

7. Надмірний полив

Зайва вода шкодить не менше, ніж її нестача: загнивання коренів, грибкові хвороби, ослаблені рослини. Завжди перевіряйте вологість ґрунту перед поливом. Не поливайте "за графіком", орієнтуйтеся на погоду та стадію розвитку рослин.

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