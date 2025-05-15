Що не можна класти в компост — 12 небезпечних речей, які зіпсують добриво

Садівник викидає продукти у компостну яму. Фото: istockphoto.com

Компост — це справжнє "золото для городу", яке збагачує ґрунт, покращує його структуру та забезпечує рослини необхідними поживними речовинами. Але навіть найкорисніше добриво може стати шкідливим, якщо не дотримуватися правил. Деякі органічні відходи, які здаються безпечними, насправді здатні зруйнувати мікрофлору компостної купи, привабити шкідників або навіть заразити ваш город хворобами. Тому важливо знати, що категорично не можна компостувати.

Новини.LIVE розповідає, які 12 небезпечних речей категорично не можна класти у компост.

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1. М'ясо і кістки

Попри те, що м'ясо розкладається, його запах приваблює мух, щурів, безпритульних тварин і навіть диких хижаків. А ще — накопичення шкідливих бактерій у сирому м'ясі створює ризик для здоров'я. Кістки ж розкладаються роками. Ці продукти краще утилізувати окремо.

2. Молочні продукти

Молоко, йогурт, сир та сметана також приваблюють шкідників і швидко псуються. У процесі розкладання вони можуть спричинити збродження компосту.

3. Олії, жири та залишки смаженої їжі

Рослинна і тваринна олія не розкладається так, як інші органічні відходи. Вони обволікають інші матеріали, погіршують доступ повітря і викликають гниття. Жири можуть залишатися в компості роками. Тож таке добриво буде непридатним для використання.

4. Тваринні відходи (фекалії)

Фекалії домашніх улюбленців можуть містити небезпечні бактерії та паразитів, як-от аскариди чи токсоплазма. Такі відходи не повинні потрапляти до компосту — вони становлять загрозу як для ґрунту, так і для врожаю.

Садівник викидає продукти у компостну яму. Фото: shutterstock.com

5. Перероблені зернові (хліб, макарони)

Невелика кількість — не страшна. Але великі об'єми хліба, печива або макаронів можуть викликати утворення цвілі, сприяти надмірному збродженню і порушити азотно-вуглецевий баланс у компостній купі.

6. Квитанції, чеки, термопапір

Такі папери містять BPA (бісфенол А) — небезпечну хімічну речовину, яка не розкладається, а накопичується в ґрунті. Вона шкідлива не лише для рослин, а й для людей.

7. Глянцевий і кольоровий картон

Упаковки з блискучим покриттям, журнальні сторінки, коробки з барвниками можуть містити важкі метали. Такий картон не лише погано компостується, а й може вивільняти токсини у ґрунт.

8. Хворі рослини

Листя з плямами, гілки з цвіллю, стебла, уражені грибком — усе це не повинно потрапляти в компост. У домашніх умовах купа часто не досягає температури, достатньої для знищення патогенів. У результаті — зараження наступних урожаїв.

9. Попіл від вугілля

Попіл з дров'яної печі — безпечний, якщо в малих кількостях. Але вугільний попіл або брикети містять домішки сірки, металів та синтетичних сполук. Вони пригнічують розвиток мікроорганізмів у компості.

Продукти у компостній ямі. Фото: istockphoto.com

10. Біорозкладний пластик

Маркування "компостований" не завжди означає "підходить для домашнього компосту". Такий пластик потребує високих температур, доступних лише на промислових станціях. У домашньому компості він просто лежатиме роками.

11. Шкірка авокадо

Це одна з найтвердіших органічних речей. Вона надзвичайно повільно розкладається. Якщо вже хочете її компостувати — подрібнюйте на дуже дрібні шматочки, інакше марно витратите місце в компостній купі.

12. Цитрусові шкірки

Цитрусові довго розкладаються, можуть підвищити кислотність компосту й зашкодити дощовим черв'якам. Якщо все ж додаєте — обов'язково подрібнюйте і ретельно перемішуйте купу, щоб вона залишалась добре аерованою.

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