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Компост дозріє вдвічі швидше — секретний спосіб городників

8 травня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як прискорити дозрівання компосту — городники поділись секретним способом
Використання компосту на городі. Фото: Kekkilä.fi
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Багато дачників та городників стикаються з проблемою повільного дозрівання компосту — іноді на це йдуть роки. Але що, якби існував простий спосіб прискорити цей процес у кілька разів? На щастя, є простий та ефективний метод, який допоможе отримати готове органічне добриво вже за рік.

Що робити, щоб компост дозрів вдвічі швидше, ділимося з вами корисним секретом досвідчених городників далі у статті. 

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Як прискорити дозрівання компосту — секретна формула досвідчених городників

Компост — це натуральне органічне добриво, яке збагачує ґрунт корисними мікроорганізмами, мінералами та покращує структуру землі. Його зазвичай виготовляють у спеціальних ямах або ящиках, де рослинні рештки поступово розкладаються. Але стандартний процес компостування триває від 2 до 3 років, що не завжди зручно.

Цей спосіб допомагає значно прискорити цей процес — до 12 місяців, навіть для твердих залишків.

Щоб активізувати процес перегнивання, вам знадобиться всього два компоненти:

  1. Крохмаль;
  2. Сечовина (карбамід). 

Ці інгредієнти потрібно змішати у пропорції 1:1. Раз на два тижні суміш потрібно рівномірно посипати по поверхні компостної купи — по три столові ложки на один раз.

Важливо: після цього обов'язково полийте компост водою, щоб активні речовини почали працювати.

 

Як прискорити дозрівання компосту — секретна формула досвідчених городників
Дозрілий компост для удобрення ґрунту. Фото: shutterstock.com

Чому це працює

Сечовина створює оптимальні умови для швидкого розкладання органіки, підвищуючи температуру всередині компосту. До того ж вона знезаражує ґрунт, знищуючи шкідливі бактерії.

Крохмаль — це полісахарид, який легко засвоюється мікроорганізмами та стимулює розвиток корисної мікрофлори. У результаті, процес компостування значно пришвидшується.

Раніше ми писали, як зробити хороший компост у своєму саду. 

Нагадаємо, ми розповідали, як підживлювати картоплю деревним попелом для великого врожаю. 

Також ділимося з вами, які добрива для помідорів підходять найкраще та коли їх вносити.

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