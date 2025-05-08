Как ускорить созревание компоста — огородники поделились секретным способом

Компост созреет вдвое быстрее — секретный способ огородников
Многие дачники и огородники сталкиваются с проблемой медленного созревания компоста — иногда на это уходят годы. Но что, если бы существовал простой способ ускорить этот процесс в несколько раз? К счастью, есть простой и эффективный метод, который поможет получить готовое органическое удобрение уже через год.
Что делать, чтобы компост созрел вдвое быстрее, делимся с вами полезным секретом опытных огородников далее в статье.
Как ускорить созревание компоста — секретная формула опытных огородников
Компост — это натуральное органическое удобрение, которое обогащает почву полезными микроорганизмами, минералами и улучшает структуру земли. Его обычно изготавливают в специальных ямах или ящиках, где растительные остатки постепенно разлагаются. Но стандартный процесс компостирования длится от 2 до 3 лет, что не всегда удобно.
Этот способ помогает значительно ускорить этот процесс — до 12 месяцев, даже для твердых остатков.
Чтобы активизировать процесс перегнивания, вам понадобится всего два компонента:
- Крахмал;
- Мочевина (карбамид).
Эти ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:1. Раз в две недели смесь нужно равномерно посыпать по поверхности компостной кучи — по три столовые ложки на один раз.
Важно: после этого обязательно полейте компост водой, чтобы активные вещества начали работать.
Почему это работает
Мочевина создает оптимальные условия для быстрого разложения органики, повышая температуру внутри компоста. К тому же она обеззараживает почву, уничтожая вредные бактерии.
Крахмал — это полисахарид, который легко усваивается микроорганизмами и стимулирует развитие полезной микрофлоры. В результате процесс компостирования значительно ускоряется.
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