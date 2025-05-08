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Компост созреет вдвое быстрее — секретный способ огородников

8 мая 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как ускорить созревание компоста — огородники поделились секретным способом
Использование компоста на огороде. Фото: Kekkilä.fi
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Многие дачники и огородники сталкиваются с проблемой медленного созревания компоста — иногда на это уходят годы. Но что, если бы существовал простой способ ускорить этот процесс в несколько раз? К счастью, есть простой и эффективный метод, который поможет получить готовое органическое удобрение уже через год.

Что делать, чтобы компост созрел вдвое быстрее, делимся с вами полезным секретом опытных огородников далее в статье.

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Как ускорить созревание компоста — секретная формула опытных огородников

Компост — это натуральное органическое удобрение, которое обогащает почву полезными микроорганизмами, минералами и улучшает структуру земли. Его обычно изготавливают в специальных ямах или ящиках, где растительные остатки постепенно разлагаются. Но стандартный процесс компостирования длится от 2 до 3 лет, что не всегда удобно.

Этот способ помогает значительно ускорить этот процесс — до 12 месяцев, даже для твердых остатков.

Чтобы активизировать процесс перегнивания, вам понадобится всего два компонента:

  1. Крахмал;
  2. Мочевина (карбамид).

Эти ингредиенты нужно смешать в пропорции 1:1. Раз в две недели смесь нужно равномерно посыпать по поверхности компостной кучи — по три столовые ложки на один раз.

Важно: после этого обязательно полейте компост водой, чтобы активные вещества начали работать.

 

Как ускорить созревание компоста — секретная формула опытных огородников
Созревший компост для удобрения почвы. Фото: shutterstock.com

Почему это работает

Мочевина создает оптимальные условия для быстрого разложения органики, повышая температуру внутри компоста. К тому же она обеззараживает почву, уничтожая вредные бактерии.

Крахмал — это полисахарид, который легко усваивается микроорганизмами и стимулирует развитие полезной микрофлоры. В результате процесс компостирования значительно ускоряется.

Ранее мы писали, как сделать хороший компост в своем саду.

Напомним, мы рассказывали, как подкармливать картофель древесной золой для большого урожая.

Также делимся с вами, какие удобрения для помидоров подходят лучше всего и когда их вносить.

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