Як зробити компост, щоб зберегти свій ґрунт у саду — поради дачникам

Як правильно робити компост у саду — корисні поради дачникам
Компостування на городі та в саду не лише допомагає правильно утилізувати органічні відходи, а й насичує ґрунт і покращує ріст рослин. А щоб цей процес дійсно був ефективним, дізнайтеся, як правильно потрібно проводити компостування на городі та в саду.
Про це розповідає Martha Stewart.
Корисні поради для компостування саду
Правильне поєднання інгредієнтів
Якісний компост складається з зелених матеріалів, тобто, з відходів овочів і фруктів, а також трави і рослинних залишків, які містять багато азоту, і коричневих матеріалів, тобто, із соломи, тирси, картону і сухого листя, які містять вуглець. В ідеалі змішати чотири частини коричневих матеріалів з однією частиною зелених.
Правильні відходи в компостній ямі
Не наповнюйте компостну яму випадковими відходами — насінням бур’янів, пластиком, кістками, хворими рослинами або жирною їжею. Ці матеріали не лише псують компост, а й можуть привабити шкідників і залишити неприємний аромат.
Вибір правильного місця
Запам’ятайте, що компостну яму потрібно робити там, де достатньо сонця і гарна циркуляція повітря. Також важливо зробити так, щоб вам зручно було підходити до купи.
Підтримка правильної температури
Температура повітря в компості повинна становити приблизно 60 градусів — це потрібно для того, щоб він швидше дозрівав, у ньому знищувалися насіння бур’янів і погані мікроорганізми. Влітку потрібно захищати компост від спеки, а взимку — вкривати для утримання тепла.
Захист компосту від вологи
Обов’язково накривайте компостну купу, щоб не дати їй пересихати або зберігати надмірну кількість вологи. У період зливів у купі може залишатися багато води, яка уповільнює процес компостування. Щоб захистити купу, накрийте її брезентом, соломою або дерев’яним настилом.
Також обов’язково робіть ще такі речі:
- Постійно перевертайте компостну купу
- Забезпечуйте достатню вентиляцію в купі
- Час від часу додавайте нові матеріали
- Користуйтеся компостним чаєм
- Будьте терплячими
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