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Як правильно робити компост у саду — корисні поради дачникам

21 березня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як зробити компост, щоб зберегти свій ґрунт у саду — поради дачникам
Людина, яка компостує відходи в саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Компостування на городі та в саду не лише допомагає правильно утилізувати органічні відходи, а й насичує ґрунт і покращує ріст рослин. А щоб цей процес дійсно був ефективним, дізнайтеся, як правильно потрібно проводити компостування на городі та в саду. 

Про це розповідає Martha Stewart.

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Правильне поєднання інгредієнтів

Якісний компост складається з зелених матеріалів, тобто, з відходів овочів і фруктів, а також трави і рослинних залишків, які містять багато азоту, і коричневих матеріалів, тобто, із соломи, тирси, картону і сухого листя, які містять вуглець. В ідеалі змішати чотири частини коричневих матеріалів з однією частиною зелених.

Компост
Додавання інгредієнтів до компостної ями. Фото: Gardener`s Path

Правильні відходи в компостній ямі

Не наповнюйте компостну яму випадковими відходами — насінням бур’янів, пластиком, кістками, хворими рослинами або жирною їжею. Ці матеріали не лише псують компост, а й можуть привабити шкідників і залишити неприємний аромат.

Вибір правильного місця

Запам’ятайте, що компостну яму потрібно робити там, де достатньо сонця і гарна циркуляція повітря. Також важливо зробити так, щоб вам зручно було підходити до купи.

Компостная яма
Компостна яма в саду. Фото: Pinterest

Підтримка правильної температури

Температура повітря в компості повинна становити приблизно 60 градусів — це потрібно для того, щоб він швидше дозрівав, у ньому знищувалися насіння бур’янів і погані мікроорганізми. Влітку потрібно захищати компост від спеки, а взимку — вкривати для утримання тепла.

Захист компосту від вологи

Обов’язково накривайте компостну купу, щоб не дати їй пересихати або зберігати надмірну кількість вологи. У період зливів у купі може залишатися багато води, яка уповільнює процес компостування. Щоб захистити купу, накрийте її брезентом, соломою або дерев’яним настилом.

Також обов’язково робіть ще такі речі:

  • Постійно перевертайте компостну купу
  • Забезпечуйте достатню вентиляцію в купі
  • Час від часу додавайте нові матеріали
  • Користуйтеся компостним чаєм
  • Будьте терплячими

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна садити одразу у відкритий ґрунт у березні. 

Раніше ми розповідали про те, які плодові дерева і ягідні чагарники не можна обрізати навесні.

Також ми повідомляли про те, що краще зробити з гілками після обрізки дерев.

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