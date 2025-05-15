Что нельзя класть в компост — 12 опасных вещей, которые испортят удобрение

Садовник выбрасывает продукты в компостную яму. Фото: istockphoto.com

Компост — это настоящее "золото для огорода", которое обогащает почву, улучшает ее структуру и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Но даже самое полезное удобрение может стать вредным, если не соблюдать правила. Некоторые органические отходы, которые кажутся безопасными, на самом деле способны разрушить микрофлору компостной кучи, привлечь вредителей или даже заразить ваш огород болезнями. Поэтому важно знать, что категорически нельзя компостировать.

Новини.LIVE рассказывает, какие 12 опасных вещей категорически нельзя класть в компост.

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1. Мясо и кости

Несмотря на то, что мясо разлагается, его запах привлекает мух, крыс, бездомных животных и даже диких хищников. А еще — накопление вредных бактерий в сыром мясе создает риск для здоровья. Кости разлагаются годами. Эти продукты лучше утилизировать отдельно.

2. Молочные продукты

Молоко, йогурт, творог и сметана также привлекают вредителей и быстро портятся. В процессе разложения они могут вызвать сбраживание компоста.

3. Масла, жиры и остатки жареной пищи

Растительное и животное масло не разлагается так, как другие органические отходы. Они обволакивают другие материалы, ухудшают доступ воздуха и вызывают гниение. Жиры могут оставаться в компосте годами. Поэтому такое удобрение будет непригодным для использования.

4. Животные отходы (фекалии)

Фекалии домашних любимцев могут содержать опасные бактерии и паразитов, например аскариды или токсоплазма. Такие отходы не должны попадать в компост — они представляют угрозу как для почвы, так и для урожая.

Садовник выбрасывает продукты в компостную яму. Фото: shutterstock.com

5. Переработанные зерновые (хлеб, макароны)

Небольшое количество — не страшно. Но большие объемы хлеба, печенья или макарон могут вызвать образование плесени, способствовать чрезмерному сбраживанию и нарушить азотно-углеродный баланс в компостной куче.

6. Квитанции, чеки, термобумага

Такие бумаги содержат BPA (бисфенол А) — опасное химическое вещество, которое не разлагается, а накапливается в почве. Оно вредно не только для растений, но и для людей.

7. Глянцевый и цветной картон

Упаковки с блестящим покрытием, журнальные страницы, коробки с красителями могут содержать тяжелые металлы. Такой картон не только плохо компостируется, но и может высвобождать токсины в почву.

8. Больные растения

Листья с пятнами, ветки с плесенью, стебли, пораженные грибком — все это не должно попадать в компост. В домашних условиях куча часто не достигает температуры, достаточной для уничтожения патогенов. В результате — заражение последующих урожаев.

9. Пепел от угля

Пепел из дровяной печи — безопасен, если в малых количествах. Но угольная зола или брикеты содержат примеси серы, металлов и синтетических соединений. Они подавляют развитие микроорганизмов в компосте.

Продукты в компостной яме. Фото: istockphoto.com

10. Биоразлагаемый пластик

Маркировка "компостируемый" не всегда означает "подходит для домашнего компоста". Такой пластик требует высоких температур, доступных только на промышленных станциях. В домашнем компосте он просто будет лежать годами.

11. Кожура авокадо

Это одна из самых твердых органических вещей. Она чрезвычайно медленно разлагается. Если уж хотите ее компостировать — измельчайте на очень мелкие кусочки, иначе напрасно потратите место в компостной куче.

12. Кожура цитрусовых

Цитрусовые долго разлагаются, могут повысить кислотность компоста и навредить дождевым червям. Если все же добавляете — обязательно измельчайте и тщательно перемешивайте кучу, чтобы она оставалась хорошо аэрированной.

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