Какие два сорта помидоров выдерживают холод и жару и дают бешеный урожай

Лучшие сорта помидоров 2025 года — выдерживают холод и жару
В этом году погода оказалась невероятно капризной, то холод, то жара, то несколько дней подряд льет ливень, а то палит солнце. Вырастить богатый урожай в таких условиях сверхсложная задача. Особенно если речь идет о томатах. Но опытные огородники знают секрет — правильно подобранный сорт. В 2025 году целых два стали фаворитами — они не боятся ни холода, ни жары, и стабильно плодоносят.
Какие именно выносливые сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году, чтобы избежать хлопот и насладиться фантастическим урожаем, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація".
Урожай томатов без хлопот — два сорта, которые не боятся перепадов температур
1. "Монгольский карлик"
Этот низкорослый сорт помидоров давно полюбили огородники в северных и восточных областях Украины, где лето может быть коротким и неожиданным. Он идеально переносит нестабильный климат и не боится летней жары. Его кусты формируются компактно, не вытягиваются вверх, но благодаря мощной корневой системе прекрасно завязывают плоды даже в самые жаркие дни.
Преимущества сорта "Монгольский карлик":
- сверхраннее созревание — томаты созревают до появления фитофторы;
- высокая устойчивость к температурным колебаниям;
- идеально подходит для открытого грунта;
- минимальный уход и стабильный результат.
2. "Лотос"
Еще один лидер сезона 2025 года — сорт томатов "Лотос". Лучше всего показывает себя в регионах с резкими погодными изменениями. Он универсален, неприхотлив и прекрасно чувствует себя как на открытом воздухе, так и под пленкой. Ему не страшны ни прохладные ночи, ни дневная жара. Даже в засушливую погоду этот сорт продолжает формировать завязь и обильно плодоносить.
Единственный нюанс — при транспортировке на дальние расстояния плоды могут растрескиваться. Поэтому их лучше потреблять свежими или перерабатывать дома.
Почему стоит посадить именно "Лотос":
- выносливость к жаре, холоду и засухе;
- сочные, мясистые, сахаристые плоды с ярким ароматом;
- хорошо подходит для салатов и соков.
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