Какие два сорта помидоров выдерживают холод и жару и дают бешеный урожай

Женщина собирает урожай помидоров. Фото: Alamy

В этом году погода оказалась невероятно капризной, то холод, то жара, то несколько дней подряд льет ливень, а то палит солнце. Вырастить богатый урожай в таких условиях сверхсложная задача. Особенно если речь идет о томатах. Но опытные огородники знают секрет — правильно подобранный сорт. В 2025 году целых два стали фаворитами — они не боятся ни холода, ни жары, и стабильно плодоносят.

Какие именно выносливые сорта помидоров стоит посадить на огороде в 2025 году, чтобы избежать хлопот и насладиться фантастическим урожаем, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на портал "Сенсація".

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Урожай томатов без хлопот — два сорта, которые не боятся перепадов температур

1. "Монгольский карлик"

Этот низкорослый сорт помидоров давно полюбили огородники в северных и восточных областях Украины, где лето может быть коротким и неожиданным. Он идеально переносит нестабильный климат и не боится летней жары. Его кусты формируются компактно, не вытягиваются вверх, но благодаря мощной корневой системе прекрасно завязывают плоды даже в самые жаркие дни.

Преимущества сорта "Монгольский карлик":

сверхраннее созревание — томаты созревают до появления фитофторы;

высокая устойчивость к температурным колебаниям;

идеально подходит для открытого грунта;

минимальный уход и стабильный результат.

Женщина собирает урожай помидоров. Фото: istockphoto.com

2. "Лотос"

Еще один лидер сезона 2025 года — сорт томатов "Лотос". Лучше всего показывает себя в регионах с резкими погодными изменениями. Он универсален, неприхотлив и прекрасно чувствует себя как на открытом воздухе, так и под пленкой. Ему не страшны ни прохладные ночи, ни дневная жара. Даже в засушливую погоду этот сорт продолжает формировать завязь и обильно плодоносить.

Единственный нюанс — при транспортировке на дальние расстояния плоды могут растрескиваться. Поэтому их лучше потреблять свежими или перерабатывать дома.

Почему стоит посадить именно "Лотос":

выносливость к жаре, холоду и засухе;

сочные, мясистые, сахаристые плоды с ярким ароматом;

хорошо подходит для салатов и соков.

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