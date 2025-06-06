Как сэкономить на овощах — семь культур, которые дешевле вырастить на огороде, чем купить

Овощи на огороде, которые помогут сэкономить деньги. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на овощи и зелень в супермаркетах даже в сезон вызывают, мягко говоря, удивление и шок. Да и качество не всегда может соответствовать ожиданиям. Но если у вас есть хотя бы маленький приусадебный участок, можно обеспечить себя некоторыми овощами самостоятельно. В июне самое время заложить огород, который поможет существенно сэкономить на продуктах.

Какие огородные культуры гораздо выгоднее выращивать самостоятельно, чем покупать, поделился портал Southern Living.

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Учитывая постоянный рост цен в магазинах, все больше украинцев задумываются над тем, как уменьшить расходы на питание. Один из самых простых способов — выращивание овощей собственноручно. Однако не все культуры одинаково выгодны.

Опытные огородники советуют выращивать самостоятельно эти семь самых прибыльных культур:

1. Пряные травы (базилик, укроп, петрушка, розмарин, руккола и т.д.)

Зелень — одна из самых дорогих позиций в магазинах, даже летом. В то же время вырастить ее очень легко даже в горшках на подоконнике или балконе. Большинство трав не требуют сложного ухода, устойчивы к засухе и быстро восстанавливаются после срезки.

Особенно выгодно выращивать розмарин — он не только ароматная приправа, но и декоративное растение с вечнозелеными листьями и маленькими цветами. По словам агрономов, розмарин лучше иметь в виде куста, чем постоянно покупать фасованную зелень, которая быстро вянет.

Женщина ухаживает за травами в саду. Фото: istockphoto.com

2. Перец

Перец — простая в выращивании культура, которая дает стабильный урожай и редко болеет. Он вынослив к вредителям и неплохо переносит колебания температур. Для хорошего результата перцу нужна влага и рыхлая почва, но в остальном уход минимальный. Учитывая его цену в магазинах, выращивание перца — действительно выгодное дело.

Сбор урожая сладкого перца. Фото: shutterstock.com

3. Помидоры (особенно черри)

Томаты — одна из самых употребляемых овощных культур, особенно в летний сезон. Среди самых выгодных для выращивания — томаты черри: они менее прихотливы, лучше плодоносят и быстрее созревают. Для поддержки растений достаточно установить опору или сетку, чтобы кусты не ломались. Один-два куста черри томатов могут обеспечить вас урожаем на весь сезон.

Сбор урожая помидоров. Фото: shutterstock.com

4. Зеленая фасоль

Это одна из самых простых культур в выращивании: достаточно посеять семена прямо в открытый грунт. При должном уходе фасоль дает урожай в течение всего лета. Кроме того, она не требует большой площади и быстро дает плоды. В супермаркетах свежая фасоль стоит немало, поэтому выгода очевидна.

Посев зеленой фасоли для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

5. Спаржа

Хотя спаржа требует определенного времени на укоренение, это многолетняя культура, которая способна плодоносить до 20 лет подряд. По словам агрономов, после второго-третьего года урожай с каждым сезоном только растет. Она не только окупается со временем, но и становится настоящим огородным "сокровищем".

Сбор урожая спаржи на огороде. Фото: shutterstock.com

6. Кабачки и цуккини

Эти овощи дают чрезвычайно щедрый урожай даже при минимальном уходе. Достаточно нескольких кустов, чтобы обеспечить себя и семью свежими кабачками на все лето. В магазинах же цена на кабачки колеблется, особенно в начале сезона, поэтому собственный урожай — реальная экономия.

Урожай цукини на огороде. Фото: stock.adobe.com

7. Огурцы

Огурцы — еще одна простая и быстрая в уходе культура. Сеют их прямо в грунт, а уже через 1-1,5 месяца можно собирать урожай. Несколько кустов на грядке или в теплице дадут много хрустящих плодов, которые идеальны для салатов и консервирования. Огурцы часто дорожают в жару — поэтому иметь свои выгодно.

Крупные огурцы на огороде. Фото: shutterstock.com

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