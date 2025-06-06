Как сэкономить на овощах — семь культур, которые дешевле вырастить на огороде, чем купить

Эти семь овощей дешевле вырастить, чем купить — что сажать
Цены на овощи и зелень в супермаркетах даже в сезон вызывают, мягко говоря, удивление и шок. Да и качество не всегда может соответствовать ожиданиям. Но если у вас есть хотя бы маленький приусадебный участок, можно обеспечить себя некоторыми овощами самостоятельно. В июне самое время заложить огород, который поможет существенно сэкономить на продуктах.
Какие огородные культуры гораздо выгоднее выращивать самостоятельно, чем покупать, поделился портал Southern Living.
Что выгоднее выращивать на огороде — семь овощей, которые стоят дороже в магазине
Учитывая постоянный рост цен в магазинах, все больше украинцев задумываются над тем, как уменьшить расходы на питание. Один из самых простых способов — выращивание овощей собственноручно. Однако не все культуры одинаково выгодны.
Опытные огородники советуют выращивать самостоятельно эти семь самых прибыльных культур:
1. Пряные травы (базилик, укроп, петрушка, розмарин, руккола и т.д.)
Зелень — одна из самых дорогих позиций в магазинах, даже летом. В то же время вырастить ее очень легко даже в горшках на подоконнике или балконе. Большинство трав не требуют сложного ухода, устойчивы к засухе и быстро восстанавливаются после срезки.
Особенно выгодно выращивать розмарин — он не только ароматная приправа, но и декоративное растение с вечнозелеными листьями и маленькими цветами. По словам агрономов, розмарин лучше иметь в виде куста, чем постоянно покупать фасованную зелень, которая быстро вянет.
2. Перец
Перец — простая в выращивании культура, которая дает стабильный урожай и редко болеет. Он вынослив к вредителям и неплохо переносит колебания температур. Для хорошего результата перцу нужна влага и рыхлая почва, но в остальном уход минимальный. Учитывая его цену в магазинах, выращивание перца — действительно выгодное дело.
3. Помидоры (особенно черри)
Томаты — одна из самых употребляемых овощных культур, особенно в летний сезон. Среди самых выгодных для выращивания — томаты черри: они менее прихотливы, лучше плодоносят и быстрее созревают. Для поддержки растений достаточно установить опору или сетку, чтобы кусты не ломались. Один-два куста черри томатов могут обеспечить вас урожаем на весь сезон.
4. Зеленая фасоль
Это одна из самых простых культур в выращивании: достаточно посеять семена прямо в открытый грунт. При должном уходе фасоль дает урожай в течение всего лета. Кроме того, она не требует большой площади и быстро дает плоды. В супермаркетах свежая фасоль стоит немало, поэтому выгода очевидна.
5. Спаржа
Хотя спаржа требует определенного времени на укоренение, это многолетняя культура, которая способна плодоносить до 20 лет подряд. По словам агрономов, после второго-третьего года урожай с каждым сезоном только растет. Она не только окупается со временем, но и становится настоящим огородным "сокровищем".
6. Кабачки и цуккини
Эти овощи дают чрезвычайно щедрый урожай даже при минимальном уходе. Достаточно нескольких кустов, чтобы обеспечить себя и семью свежими кабачками на все лето. В магазинах же цена на кабачки колеблется, особенно в начале сезона, поэтому собственный урожай — реальная экономия.
7. Огурцы
Огурцы — еще одна простая и быстрая в уходе культура. Сеют их прямо в грунт, а уже через 1-1,5 месяца можно собирать урожай. Несколько кустов на грядке или в теплице дадут много хрустящих плодов, которые идеальны для салатов и консервирования. Огурцы часто дорожают в жару — поэтому иметь свои выгодно.
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