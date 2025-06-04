Що додати у компост влітку 2025 — компонент, який підвищить родючість ґрунту у 4 рази

Компост для удобрення городу. Фото: stock.adobe.com

Компост — це завжди екологічне і доступне рішення для підживлення рослин на городі та в саду. Щоб отримати справді якісне добриво, важливо знати, що і як до нього додавати. І часом найкращі рішення ховаються у найпростіших речах, які ми звикли викидати. Один літній інгредієнт, що часто потрапляє до смітника після приготування салату, здатен перетворити компост на справжнє чудодійне підживлення. Цей компонент не лише покращує структуру ґрунту, а й стимулює ріст і плодоношення багатьох культур.

Що варто додати до компосту, щоб родючість ґрунту збільшилась у чотири рази, а врожай цього сезону приємно здивував, Новини.LIVE розповідає з посиланням на "Добрі новини".

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Досвідчені городники знайшли інгредієнт, який перетворює літній компост на супердобриво — це звичайна шкірка від огірків.

У розпал сезону свіжих салатів огіркові шкірки або гірки частини овочу з'являються на кухні мало не щодня. Зазвичай господині викидають рештки у смітник, але саме вони безцінні для компосту.

Залишків огірків у компості. Фото: shutterstock.com

Яка користь шкірок від огірків для компосту

Шкірки огірків мають ряд переваг для компостування:

Швидко розкладаються, пришвидшуючи дозрівання компостної маси. Містять багато вологи, що створює сприятливі умови для гниття. Збагачують компост мікроелементами, які пізніше потрапляють у ґрунт. Не приваблюють мух. Не перегрівають компостну масу. Не видають неприємного запаху.

Як правильно додавати огіркові шкірки до компосту

Щоб компост вийшов збалансованим, важливо дотримуватися правильного чергування шарів:

Вологі шари:

огіркові шкірки;

чайна заварка;

кавова гуща;

картопляні очистки.

Сухі шари:

тирса;

сухе бадилля;

папір або картон (не кольоровий та без фарби).

Такий підхід сприяє утворенню пухкої, поживної маси, яка покращує структуру ґрунту та підтримує природний баланс.

Приготування компостної купи. Фото: istockphoto.com

Для яких культур використовувати цей компост

Компост із додаванням огіркових шкірок — універсальний. Його можна використовувати для:

томатів, перцю, кабачків, огірків — стимулює ріст і плодоношення;

суниці та полуниці — покращує смакові якості ягід;

плодових дерев — зміцнює кореневу систему та підвищує імунітет.

Раніше ми писали, що категорично не можна компостувати, інакше добриво буде зіпсоване та небезпечне для рослин.

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