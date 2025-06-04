Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Дом Урожай будет в четыре раза больше — что добавить в компост летом

Урожай будет в четыре раза больше — что добавить в компост летом

Ua en ru
Дата публикации 4 июня 2025 02:40
Что добавить в компост летом 2025 — компонент, который повысит плодородие почвы в 4 раза
Компост для удобрения огорода. Фото: stock.adobe.com

Компост — это всегда экологическое и доступное решение для подкормки растений на огороде и в саду. Чтобы получить действительно качественное удобрение, важно знать, что и как в него добавлять. И порой лучшие решения скрываются в самых простых вещах, которые мы привыкли выбрасывать. Один летний ингредиент, который часто попадает на помойку после приготовления салата, способен превратить компост в настоящую чудодейственную подкормку. Этот компонент не только улучшает структуру почвы, но и стимулирует рост и плодоношение многих культур.

Что стоит добавить в компост, чтобы плодородие почвы увеличилось в четыре раза, а урожай в этом сезоне приятно удивил, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Добрі новини".

Реклама
Читайте также:

Что добавить в компост летом — доступный и полезный компонент

Опытные огородники нашли ингредиент, который превращает летний компост в суперудобрение — это обычная кожура от огурцов.

В разгар сезона свежих салатов огуречные кожуры или горки части овоща появляются на кухне чуть ли не ежедневно. Обычно хозяйки выбрасывают остатки в мусорку, но именно они бесценны для компоста.

 

Что добавить в компост летом — доступный и полезный компонент
Остатки огурцов в компосте. Фото: shutterstock.com

Какая польза кожуры от огурцов для компоста

Кожуры огурцов имеют ряд преимуществ для компостирования:

  1. Быстро разлагаются, ускоряя созревание компостной массы.
  2. Содержат много влаги, что создает благоприятные условия для гниения.
  3. Обогащают компост микроэлементами, которые позже попадают в почву.
  4. Не привлекают мух.
  5. Не перегревают компостную массу.
  6. Не издают неприятного запаха.

Как правильно добавлять огуречные шкурки в компост

Чтобы компост получился сбалансированным, важно соблюдать правильное чередование слоев:

Влажные слои:

  • кожура от огурцов;
  • чайная заварка;
  • кофейная гуща;
  • картофельные очистки.

Сухие слои:

  • опилки;
  • сухая ботва;
  • бумага или картон (не цветной и без краски).

Такой подход способствует образованию рыхлой, питательной массы, которая улучшает структуру почвы и поддерживает естественный баланс.

 

Что добавить в компост, чтобы повысить плодородие почвы в четыре раза — простой ингредиент
Приготовление компостной кучи. Фото: istockphoto.com

Для каких культур использовать этот компост

Компост с добавлением огуречных шкурок — универсальный. Его можно использовать для:

  • томатов, перца, кабачков, огурцов — стимулирует рост и плодоношение;
  • земляники и клубники — улучшает вкусовые качества ягод;
  • плодовых деревьев — укрепляет корневую систему и повышает иммунитет.

Ранее мы писали, что категорически нельзя компостировать, иначе удобрение будет испорчено и опасно для растений.

Напомним, мы рассказывали, что добавить в компост, чтобы он созрел вдвое быстрее.

Также мы делились, как сделать хороший компост в своем саду.

урожай советы удобрения огород огурцы компост
Галина Ужва - Редактор
Автор:
Галина Ужва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /