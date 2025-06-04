Что добавить в компост летом 2025 — компонент, который повысит плодородие почвы в 4 раза

Компост для удобрения огорода. Фото: stock.adobe.com

Компост — это всегда экологическое и доступное решение для подкормки растений на огороде и в саду. Чтобы получить действительно качественное удобрение, важно знать, что и как в него добавлять. И порой лучшие решения скрываются в самых простых вещах, которые мы привыкли выбрасывать. Один летний ингредиент, который часто попадает на помойку после приготовления салата, способен превратить компост в настоящую чудодейственную подкормку. Этот компонент не только улучшает структуру почвы, но и стимулирует рост и плодоношение многих культур.

Что стоит добавить в компост, чтобы плодородие почвы увеличилось в четыре раза, а урожай в этом сезоне приятно удивил, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на "Добрі новини".

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Опытные огородники нашли ингредиент, который превращает летний компост в суперудобрение — это обычная кожура от огурцов.

В разгар сезона свежих салатов огуречные кожуры или горки части овоща появляются на кухне чуть ли не ежедневно. Обычно хозяйки выбрасывают остатки в мусорку, но именно они бесценны для компоста.

Остатки огурцов в компосте. Фото: shutterstock.com

Какая польза кожуры от огурцов для компоста

Кожуры огурцов имеют ряд преимуществ для компостирования:

Быстро разлагаются, ускоряя созревание компостной массы. Содержат много влаги, что создает благоприятные условия для гниения. Обогащают компост микроэлементами, которые позже попадают в почву. Не привлекают мух. Не перегревают компостную массу. Не издают неприятного запаха.

Как правильно добавлять огуречные шкурки в компост

Чтобы компост получился сбалансированным, важно соблюдать правильное чередование слоев:

Влажные слои:

кожура от огурцов;

чайная заварка;

кофейная гуща;

картофельные очистки.

Сухие слои:

опилки;

сухая ботва;

бумага или картон (не цветной и без краски).

Такой подход способствует образованию рыхлой, питательной массы, которая улучшает структуру почвы и поддерживает естественный баланс.

Приготовление компостной кучи. Фото: istockphoto.com

Для каких культур использовать этот компост

Компост с добавлением огуречных шкурок — универсальный. Его можно использовать для:

томатов, перца, кабачков, огурцов — стимулирует рост и плодоношение;

земляники и клубники — улучшает вкусовые качества ягод;

плодовых деревьев — укрепляет корневую систему и повышает иммунитет.

Ранее мы писали, что категорически нельзя компостировать, иначе удобрение будет испорчено и опасно для растений.

Напомним, мы рассказывали, что добавить в компост, чтобы он созрел вдвое быстрее.

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